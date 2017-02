Rubi: "Estoy intentando que olvidemos el tema de los cuatro goles"

Google Plus

Rubi durante el partido / Foto: LaLiga

Tras la derrota sufrida este sábado frente al Atlético de Madrid, el entrenador rojiblanco Joan Francesc Ferrer Sicilia “Rubi” se ha mostrado positivo a pesar de caer derrotado contra el Atlético de Madrid, en el partido correspondiente a la Jornada 23 de la Liga Santander.

En la rueda de prensa postpartido, Rubi quiso destacar la buena primera parte que hizo su equipo: “Hemos hecho una primera parte donde nos hemos metido en el partido en el que parecía que el dominador iba a ser el Atlético de Madrid y hemos sido nosotros.”

Sobre los cuatro goles que recibo, Rubi a sido contundente sobre ello: “ Estoy intentando que olvidemos el tema de cuatro en el casillero, si hubiéramos perdido uno a dos el resultado seria el mismo. Olvidar que hemos hemos encajado cuatro por cinco minutos donde hemos navegado”

El técnico catalán esta seguro de que el equipo ha demostrado que puede jugar directo cuando toque como cuando juegue sacando el balón desde atrás y que para el es importante que ellos crean que sus jugadores puedan hacer daño también jugando el balón.

A pesar del marcador en contra, ha resaltado que este es uno de los mejores partidos que han echo: “En líneas generales han sido cinco minutos malos, quitemos los diez últimos que ya estábamos entregados un poquito en un contexto de ochenta minutos con un rival como el que era. Creo que es el mejor partido que hemos hecho”.

Rubi también ha tenido buenas palabras para la afición sportinguista, la cual también ha sido protagonista del partido por el movimiento surgido en la Redes Sociales #Minuto5abandonatubutaca en protesta contra la directiva, pero no eso no ha evitado que dejaran de animar al equipo en lo que quedo de partido : “Hoy he visto una comunión con equipo tremenda que la tenemos que mantener para el día del Celta, nos han apoyado e impulsado muchísimo”.

Ahora el Sporting empezara a preparar su próximo partido contra el Celta de Vigo de Eduardo Berizzo que se jugara el próximo domingo a las 18:20 en El Molinón.