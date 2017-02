Rubi: "Si hubiéramos sido más eficaces arriba nos hubiéramos ido con dos goles"

Rubi en rueda de prensa/ Foto: Real Sporting

Tras el partido de esta tarde contra el Celta de Vigo en El Molinón que termino en empate a 1-1. Rubi salió a rueda de prensa convencido de que su equipo tuvo la oportunidad de llevarse dos goles: "Si en la primera parte e incluso en un buen tramo de la segunda, al final hemos enviado un balón al palo en la segunda parte que era el 2-0". Además de eso, el técnico catalan cree que el partido no se fue al traste en un minuto sino por un cúmulo de no ser eficaces arriba y que deberían de haber merecido más: " Si que es cierto que el equipo ha merecido más, yo creo que estamos en la línea que hay que seguir, no nos podemos venir abajo porque un día que merecemos más no nos den el resultado que nos toca."

A parte de eso, dijo que el resultado no debe de afectarles: "No nos tiene que afectar, nos estaríamos tirando piedras a nosotros mismos, si vemos que estamos siendo superiores al rival y que de repente el resultado no acaba de llegar, lo de hoy a sido por un simple matiz". También comento que cree que hoy "han comentido pocos errores en defensa", pero que el error de la falta "es grave" y que al equipo no le pueden marcar ese gol.

También lo comparó con el partido de la pasado jornada contra el Atlético de Madrid y ha dicho que en este han estado un poco mejor: "El otro día estuvimos bastante bien contra el Atlético de Madrid, creo que hicimos una primera parte bastante buena, pero si que esta vez hemos generado más ocasiones de gol." También quiso recordar las palabras que dijo la semana pasada sobre que la idea era la de ser más verticales, la de acabar la jugadas y sacar los centros y que en este partido han echo eso "un poquito más".

Ha hablado también sobre el siguiente rival, el FC Barcelona y de la dificultad del encuentro que se celebrará el próximo miércoles en el Camp Nou y donde no podrá contar con Jorge Meré por la expulsión de hoy: "Sabemos que lo que viene el miércoles es una faena difícil, pero el equipo tiene que ir con la mentalidad de que lo puede conseguir y que si no se consigue pensemos en el Depor". Rubi sabe que a pesar de la dificultad del próximo rival tienen que seguir en la misma línea de juego e ir al Camp Nou con esa mentalidad: "No podemos bajar la línea de juego en la que estamos, la intensidad, la capacidad para generar ocasiones de gol, el equipo está ocasionando bastantes en cada partido".

También hablo de un exjugador del Barça como es Douglas y que para el, es un jugador que tiene fueye: "Douglas parece que va cansado pero tiene más fueye de lo que parece, lo que tiene es una forma de correr que parece que va cansado pero el tío es un mulo", finalizó.