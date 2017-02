Google Plus

Rubi: "Mi confianza es plena en todos los futbolistas" // Imagen: Diego Blanco

El buen juego desplegado por los rojiblancos ante el Celta de Vigo ha ilusionado de nuevo a la afición del Sporting, que confía en que los suyos puedan hacer un gran partido en el Camp Nou y regresar a Gijón con los tres puntos. En este contexto salía el técnico catalán a rueda de prensa, donde anunció muchas novedades en el once que se enfrentará al Fútbol Club Barcelona este miércoles desde las siete y media de la tarde.

En primer lugar, Rubi quiso destacar la igualdad existente entre todos los jugadores que conforman la plantilla, de modo que “las rotaciones no afectarán al rendimiento del equipo”. “Obviamente solo pueden jugar a once, tiene que quedarse gente sin vestir, pero mi confianza es plena en todos los futbolistas, no solo en los que juegan habitualmente”, añadió. Sin embargo, reconoció que han tenido poco tiempo para preparar un partido de esta índole, dadas las exigencias del calendario y la gran categoría del rival. “Tenemos que estar convencidos de que puede ser nuestro día, haciendo las cosas clavadas como ya hicieron el Alavés o el Málaga, y que el Barça esté algo espeso”, señaló.

Con respecto al partido del pasado domingo ante el Celta, quiso destacar “la falta de eficacia en el ataque” y la mala fortuna que están teniendo en los últimos partidos, con varios disparos que acabaron por estrellarse contra el poste.

Al ser preguntado por la manera de frenar el temido tridente blaugrana, compuesto por Leo Messi, Luis Suárez y Neymar, Rubi respondió que la fórmula mágica pasaba por “llevarles a situaciones menos habituales, con ayudas constantes, con sacrificio, estando concentrados los 90 minutos y siendo fuertes en tareas defensivas”.

“El objetivo es ganar el partido, si no se puede, empatarlo, y si no se puede, trabajar bien y salir reforzados a pesar de la derrota”, concluyó el técnico sportinguista.