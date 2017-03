Rubi: Teníamos un plan y se ha desmontado muy rápido

El técnico sportinguista en el banquillo. | Foto: VAVEL

En las declaraciones posteriores al partido que acabó con una clara goleada por 6-1, el técnico Rubi quiso destacar por encima de todo la falta de solidez defensiva que mostró el equipo asturiano des del comienzo del partido. Errores graves en el eje de la defensa, con Babin como el más señalado, provocaron que la derrota fuera tan abultada. “Nos hemos mostrado demasiado blandos en defensa y a partir de ese momento afrontas una situación complicada psicológicamente" aseguraba el técnico catalán en la rueda de prensa posterior al partido, aunque también realizó un ejercicio de autocrítica al reconocer que él fue “el único responsable” de esta dolorosa derrota.

Por lo que a decisiones tácticas se refiere, Rubi aseguró que le sorprendió la disposición táctica del equipo de Luis Enrique, que jugó con un 3-4-3, pero lamentó haber tenido muy poco tiempo de entrenamiento para preparar este partido contra uno de los mejores equipos del mundo. “Teníamos un plan y se ha desmontado muy rápido”, decía el entrenador en referencia a la intención que tenía el equipo de presionar arriba, aun sabiendo contra quién se enfrentaban. Rubi, dejó de banda el partido contra el Barcelona y se centró en el próximo partido contra el Depor diciendo que cree que el domingo los jugadores estarán a tope.

Lillo y Babin fueron los únicos jugadores que dieron la cara en zona mixta, especialmente Babin que reconoció que no cuajó su mejor actuación. “Físicamente no me he notado flojo, pero sí que he notado la sensación de que llevaba un mes fuera”, explicaba el jugador de Martinica. De cara al fundamental partido de la siguiente jornada contra el Depor, Babin lanzó un mensaje de esperanza para la afición. “Hoy lo hemos intentado, pero ya estamos pensando en el domingo porque es el partido más importante hasta ahora en la Liga".