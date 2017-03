Google Plus

Declaraciones previas a la batalla // Imagen: Diego Blanco

El mediocentro vitoriano Mikel Vesga y el técnico rojiblanco Rubi han sido los encargados de dar la cara en la sala de prensa de Mareo tras la abultada derrota ante el Fútbol Club Barcelona. El mensaje es unánime, lo pasado, pasado está, y ahora toca centrarse en el trascendental encuentro de este domingo ante el Deportivo de la Coruña.

“Nuestra idea es ganar o ganar”

En primer lugar, Vesga alabó la actitud del equipo en el Camp Nou a pesar de la derrota. “El equipo se lo dejó todo para tratar de sacar algo positivo pero no fue posible porque ellos son muy superiores en su estadio. Nuestra mente está ya puesta en el partido del domingo, que es vital”, aseguró. El joven futbolista cedido por el Athletic también quiso destacar la importancia del duelo frente al Depor. “Se trata de un partido muy parecido al del Leganés. Nuestra idea es ganar o ganar, no hay más, y a ello vamos a ir”, afirmó con rotundidad”. Al ser preguntado por si se consideraba una pieza clave dentro de los esquemas del entrenador, Vesga respondió que "lo importante es el bloque y no tanto las individualidades".

“La comprensión de la afición nos obliga a no fallarle”

“Solo pienso en ganar, me da igual si es por un gol o por tres”, así de tajante se mostró Rubi ante los medios, y es que el partido de este fin de semana se antoja clave en la lucha por salir de los puestos de descenso. “El equipo está bien de ánimo, hemos pasado página y ahora debemos centrarnos en el Depor", añadió.

Con respecto al buen juego mostrado por el equipo en sus últimos partidos como local, el barcelonés señaló que “si seguimos jugando así todo irá bien, no tengo ninguna duda”. Del mismo modo mostró su preocupación por la falta de acierto a la hora de matar los partidos. “Tuvimos el 2-0 contra el Celta y tuvimos el 2-1 contra el Atlético. Si marcas ese segundo gol en esos dos partidos, todo lo que pasó al final seguro que hubiera sido diferente”, concluyó.