200 veces Cuéllar // Imagen: Diego Blanco

Ante el Deportivo de la Coruña, Iván Cuéllar cumplió su partido número 200 bajo la meta del Sporting de Gijón. Por desgracia, a pesar de cuajar una buena actuación y detenerle un penalti al turco Emre Çolak, Pichu no pudo festejar como se merecía este particular aniversario, pues los rojiblancos cayeron derrotados y apuntan directamente al descenso de categoría.

El emeritense restó importancia a su bicentenario y lamentó profundamente que el equipo no haya logrado sacar nada positivo ante un rival directo en la lucha por la permanencia como es el Depor. "No ha sido el mejor día para cumplir 200 partidos con el Sporting, me preocupa más el equipo. Ahora toca trabajar duro y levantar la cabeza. Aún queda mucho. Esto es una lucha constante", declaró tras el dramático choque, que deja muy tocado al cuadro asturiano. "Estoy satisfecho por alcanzar los 200 partidos, pero me importaba más la victoria", sentenció.

Desde su fichaje por el Sporting en la temporada 2008-2009, Cuéllar ha vivido una relación de amor odio con la parroquia de El Molinón. Momentos buenos y momentos malos, que han forjado a un guardameta con mucha personalidad y carácter. Atributos que, sin duda, son necesarios bajo una portería tan exigente como la del conjunto gijonés. El portero siempre está en el punto de mira y esa es una lección que el extremeño ha aprendido con el paso de los años. Campaña tras campaña ha ido demostrando su valía y ahora, con 32 años y el punto de madurez necesario, parece haber alcanzado la mejor versión de sí mismo.

¿Quién no recuerda la milagrosa parada de Cuéllar ante Canobbio en Zorrilla? ¿O la gran temporada del ascenso de la mano de Abelardo Fernández? Momentos que pasarán a la historia del Real Sporting de Gijón.