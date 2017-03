Burgui, jugador del mes de febrero

Burgui es elegido por la afición rojiblanca como el mejor jugador del mes de febrero.

Burgui agradeció el premio otorgado por la afición, porque para él la mareona les está apoyando a pesar de los momentos difíciles que pasan. Asume a su vez las dificultades a las que se enfrenta el club a estar alturas de la temporada, pero confía en que no piensan tirar la toalla y que van a seguir peleando en cada entrenamiento y en cada partido: "Todo son finales para nosotros. Esto sigue, no para", señaló el propio jugador. Además, ve a su próximo rival como uno de los equipos que apunta a la zona alta, por lo que cree que el Sporting irá a Mestalla para conseguir los tres puntos: "Ya estamos pensando en el partido difícil del fin de semana, pero para nosotros es crucial. Es una final y el que diga que no lo es miente".

También hizo una pequeña mención al encuentro que disputó el equipo frente al Deportivo: "Hemos perdido una oportunidad que nos podía acercar un poco más a la salvación pero sigue y no hay que mirar al pasado". Ve posible una victoria aunque el propio jugador admite que un punto no estaría del todo mal aunque una victoria siempre ayuda.

A su vez, lanza mensajes de apoyo a sus compañeros y a la afición: "El sábado tenemos que ir a Mestalla a ganar y no podemos pensar en si un empate es bueno o es malo". Admite que es un rival duro y que apunta a los más alto: "Como ya dije antes, el Valencia es un equipo que no iba a pelear por descender a segunda".

Pese a su elección, Burgui admitió que no podía estar contento porque por encima de todo estaba la actual situación del equipo: "No puedo estar contento cuando estamos en esta situación. El equipo no está bien porque no estamos pasando una racha de resultados positivos."