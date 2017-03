Rubi: "Estamos preparados para la batalla"

Google Plus

Rubi ve al Sporting capacitado para enfrentarse al choque contra el Valencia. // Imagen: Diego Blanco.

Esta mañana en Mareo, Rubi eludió denominar a lo que queda de temporada como una "final", puesto que quedan muchos partidos y en cada uno de ellos se juegan lo mismo: la salvación. También destaca, en el inicio de la rueda de prensa, el compromiso y esfuerzo de toda la plantilla en cada entrenamiento de esta semana: "El equipo entrena fuerte, convencido, esperando ese golpe de acierto que nos de una victoria porque la necesitamos".

También explicó que les ha faltado fortuna en los partidos y que en los entrenamientos han reducido los fallos defensivos y han aumentado las ocasiones de gol aunque no sean tan eficaces. A su vez, no se ha querido columpiar mucho con respecto a lo que pueda pasar en el final de temporada: "Creo que tenemos que ir más que nunca en el día a día y vivir el presente. La posibilidad de que el futuro sea bueno es cambiando el presente". Al Valencia lo ve como un equipo intenso que se ha vuelvo hacer fuerte en casa y afirma que el partido exigirá un alto nivel de exigencia aunque no pierde la ilusión de poder salir victorioso.

En sus declaraciones tocó muchos temas, pero uno de ellos fueron los elogios mandados a Nacho Cases, aunque también explicó el que últimamente sea suplente: "Es un chaval espectacular, un profesional bestial, nos está ayudando muchísimo pero son tres jugadores para una única posición". Para finalizar insistió en que ni los jugadores ni él deben de mirar la clasificación: "Tenemos que vivir día a día el presente. Si crees es más probable que te puedan pasar luego cosas buenas".