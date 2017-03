José Alberto López: "Me encantaría que los aficionados acudan a ayudar"

José Alberto López durante la rueda de prensa | Foto: Diego Blanco - VAVEL

Después de concluir la primera vuelta a ni más ni menos que seis puntos de la primera posición del grupo segundo de la Tercera División, todo ha cambiado, y es que tras enlazar ocho victorias consecutivas, el Real Sporting de Gijón B se ha metido de lleno en la lucha por el primer lugar, aprovechando los malos resultados que han venido obteniendo últimamente tanto Unión Popular de Langreo como Real Avilés para comandar la tabla con 68 puntos, los mismo que los realavilesinos y uno más que los unionistas. Este domingo el filial rojiblanco tendrá ante sí la que podría ser la prueba definitiva para comprobar el nivel que poseen, puesto que a la Ciudad Deportiva de Mareo, territorio en el que nadie ha conseguido ganar por el momento, hará acto de presencia el todopoderoso Langreo, quien no conoce la derrota en lo que va de curso liguero. El duelo es de nivel, y José Alberto López está preparado para la batalla que decidirá no solo el golaverage entre ambos equipos, sino también la batalla por el primer puesto.

"Es muy importante sumar los tres puntos porque les dejaríamos a cuatro a falta de nueve partidos, y sobre todo porque jugamos en casa, donde estamos haciendo muy bien las cosas"

Como no podía ser de otra manera, José Alberto afronta el choque como un partido más, a sabiendas de que por delante hay nueve encuentros más y ser líderes ahora mismo no es vital. "Tenemos diez partidos que van a ser muy importantes de cara a la posición final, porque van a ser enfrentamientos directos con equipos de la zona alta y este domingo es uno de esos tres equipos que está peleando con nosotros por el liderato. Es muy importante sumar los tres puntos porque les dejaríamos a cuatro a falta de nueve partidos, y sobre todo porque jugamos en casa, donde estamos haciendo muy bien las cosas. Lo más importante más allá del liderato es depender de nosotros mismos, es anecdótico ser primeros ahora, es importante serlo en la jornada 38. Motiva ganarles en nuestra casa, no derrotar a un equipo que no ha perdido en todo el año", comentó ante los medios de comunicación.

Para terminar, José Alberto López tiene claro que el Unión Popular de Langreo es uno de los equipos más solventes de la categoría, haciendo un llamamiento para que la afición acuda en masa a la Ciudad Deportiva de Mareo, creando un espectacular ambiente de fútbol. "Una de las claves pasa porque estemos a nuestro nivel, si conseguimos ser lo intensos que estamos siendo aquí en Mareo y jugar el fútbol que estamos haciendo tendremos muchas posibilidades de ganar. Ellos no necesitan jugar bien para ganar, juegan muy directo, pero nosotros en casa tenemos que jugar a nuestro nivel. Cuanta más gente venga, más motivación tendrán los jugadores, el domingo seguro que va a haber mucha afición que se va a acercar a ver a nuestros chavales e intentaremos que vuelvan dentro de quince días quedando contentos con lo que vean. Me encantaría ver Mareo como el día del Badalona, que apretó al árbitro y ayudó a nuestros jugadores, porque ahora nos vamos a jugar el liderato y ese posible retorno a la Segunda División B y espero que los aficionados del Sporting acudan a ayudar", concluyó.