El descenso cada vez más cerca

La afición rojiblanca ya acepta que la próxima temporada el Sporting estará en Segunda División casi con total seguridad. A pesar de las palabras de ánimo de los jugadores del Sporting, Gijón ya se mentaliza que el año que viene no estarán en Primera División.

Una primera parte con oportunidades

El encuentro comenzó con los equipos peleando por la victoria. En los primeros veinte minutos dominó el partido el Villarreal, sin embargo el Sporting supo frenar las ocasiones que tuvo el Submarino Amarillo. En el minuto 14, Roberto Soriano estuvo a punto de adelantar a su equipo en el partido, pero Isma López salvó en línea de gol. Este mismo jugador volvió a tener otra oportunidad de gol en el minuto 19, cuando llegó al área de Cuellar tras un gran pase de Jonathan Dos Santos. A pesar de ello, no anotó ya que le pegó mal al balón.

Otro momento destacado de estos primeros veinte minutos fue que Jorge Meré tuvo que abandonar momentáneamente el partido al tener sangre en los labios. Después de este dominio del Villarreal, el Sporting comenzó a controlar el partido. La primera oportunidad de estos minutos fue para Moi Gómez, que disparó un zurdazo a la portería del guardameta del Villarreal, tras un gran pase de Duje Čop. Otra ocasión de gol fue para este mismo jugador, sin embargo el árbitro invalido la jugada por falta de Mikel Vesga. También tuvo su protagonismo Xavi Torres, el cual se atrevió a lanzar fuertemente el balón, sin embargo el balón no entró en la portería de Andrés Fernández Moreno, ya que este realizó una gran parada.

En el momento en el que los asturianos estaban mejor, el Villarreal se adelantó en el partido. En el minuto 32, la defensa del Sporting salió tarde, y eso provocó que Soldado se quedara solo contra Cuellar. El jugador valenciano no perdonó y batió al portero emeritense con un disparo raso. A partir de este momento, el Sporting no se desanima y continúa peleando por el partido, sin embargo la primera parte acabaría 1-0 a favor del Submarino Amarillo.

Fin de las esperanzas

A comienzos de la segunda parte, Rubi decide hacer un sustitución para cambiar el rumbo del partido. Sale Mikel Vesga y entra Burgui. A pesar de ello, a los dos minutos de comenzar la segunda parte, anotó Bakambu cuando se quedó solo ante Iván Cuellar, tras un pase de Giovani dos Santos. El entrenador del Sporting volvió a intentar cambiar el rumbo del partido, y sustituyó a Amorebieta por Víctor Rodríguez. A pesar de ello, el gol supuso un gran mazazo para el Sporting que veía como el milagro de la permanencia quedaba cada vez más lejos.

El conjunto asturiano no pudo recomponerse y vio como el Villarreal se crecía cada vez más. En el minuto 56, Soldado falló una ocasión de clara de gol. El valenciano se había quedado solo contra Iván Cuellar, tras un pase de Bakambu, sin embargo el jugador del Villareal falla estrepitosamente. El que no falló fue Bakambu, el cual en el minuto 59 anotó para sentenciar el partido tras los errores de la defensa sportinguista. El Sporting perdió sus fuerzas con este tanto, e intentó frenar los ataques del Villarreal. Sí que es verdad que el conjunto gijonés tuvo alguna oportunidad, como la de Duje Čop en el minuto 65 cuando remató de cabeza, sin embargo no tuvo suficiente intensidad como para entrar en la portería. En el minuto 73, el Sporting parecía recuperar las esperanzas cuando Douglas anotó con un fuerte disparo. A pesar de ello, esta alegría fue momentánea ya que el Villarreal no quiso que hubiera sorpresas y continuó atacando.

El encuentro finalizaría 3-1, un resultado que favorece al Villareal, el cual pelea por puestos europeos, mientras que para el Sporting supone el fin de las esperanzas de permanecer en Primera División.

Los mismos errores de defensa

Desde el comienzo de esta temporada, el Sporting lleva realizando errores en la defensa que, normalmente, se suelen corregir con el paso de los partidos. Sin embargo, el conjunto gijonés no ha sabido solucionar este problema, algo que ha condicionado, entre otras cosas, la situación en la que se encuentra en este momento. En el encuentro de este viernes, Jorge Meré, el cual no suele cometer demasiados errores, no estuvo demasiado acertado. El jugador asturiano fue el que rompió el fuera de juego en el primer gol del Villareal. Soldado se quedó solo ante Cuellar, debido a que los demás defensas estaban alejados intentando que la posición del valenciano fuera incorrecta. Otro jugador del Sporting que también cometió errores fue Isma López. El centrocampista no estuvo a su nivel en este encuentro.

Casi en Segunda División

En Gijón parece que el descenso ya se acepta. A menos que las cosas se tercien mucho, el conjunto asturiano está casi completamente en Segunda División. Todavía quedaba una mínima esperanza en lograr los tres puntos este viernes, sin embargo el Villarreal no dejó que esto sucediera. Si el Sporting hubiera ganado, estaría más cerca del Leganés. Hay personas que creen que este equipo todavía puede perder y hacer que el Sporting se mantenga en Primera, sin embargo, el Leganés se enfrenta a equipos los cuales no se juegan nada, y su nivel de esfuerzo será menor.

A pesar de haber luchado por la salvación, este año el conjunto asturiano no ha tenido demasiada suerte, quizás porque los dos años anteriores ya la agotaron.