Aficionados del Eibar por un día

Pedro León le puede hacer un favor al Sporting. Foto: VAVEL

El Sporting sufrió un nuevo varapalo al perder el pasado viernes contra el Villarreal en el Estadio de la Cerámica por 3 a 1. Si su objetivo ya era difícil antes del partido, ahora ya se ha convertido en un milagro. En este fin de semana se ha confirmado un nuevo equipo que descenderá a la Segunda División la temporada que viene, y este es el Granada. Junto al Osasuna, que ya descendió en la jornada pasada, son los dos de los tres equipos que jugarán en la Liga Adelante en la temporada 2017-2018.

El Sporting es el principal candidato a acompañar a los anteriores equipos a volver al infierno, pero matemáticamente todavía le quedan opciones. Para conseguirlo debe intentar ganar todos los partidos posibles y que el Leganés se deje el máximo de puntos posibles en el camino. El primer partido que tienen los madrileños es el del jueves contra el Eibar en Ipurúa. Los aficionados y los jugadores sportinguistas confían en que los de Mendilíbar con Pedro León al frente ganen el partido para poder tener oportunidad de alcanzar al Leganés.

Lo que sí que está claro es que, independientemente de los resultados del Leganés, los de Rubi tienen que mejorar su juego si quieren ganar puntos y es que, habiendo ganado sólo cinco partidos de 35 jugados, las sensaciones no son muy positivas. La verdad es que es una de las situaciones más complicadas que ha vivido el club en los últimos años y la afición no está muy esperanzada en conseguir la milagrosa gesta.

Si los de Garitano no consiguen ningún punto de los que hay en juego, el Sporting debe ganar todos los partidos posibles, y si al final el Leganés hace imposible la remontada, los jugadores deberían dejar una buena imagen para no decepcionar a una afición que no ha dejado de animar en ningún momento.