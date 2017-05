Falta solidez defensiva

Imagen: Diego Blanco

Uno de los principales problemas en el conjunto rojiblanco durante este curso 2016/17 ha sido la poca solidez defensiva, y la facilidad de encajar goles tanto en partidos como local como de visitantes.

La muestra de esta poca solidez es el número de goles que el equipo había encajado solo en la jornada 26 de La Liga, 30 en concreto, y sin ningún cambio a mejor en la sucesión de entrenadores en plena temporada. Otro ejemplo, esta vez ya no de números, sino sobre el campo, de esta debilidad atrás, se puede ver en el partido disputado en El Molinón contra el Atlético de Madrid. No habían encajado ningún gol hasta los últimos 10-15 minutos, en los que, tras desajustes defensivos incomprensibles, y errores tanto individuales como colectivos, se encajaron hasta 4 tantos.

Y aquí encontramos otro de los grandes problemas y aspectos a mejorar del equipo, la cantidad de goles encajados en los últimos minutos del partido, que de alguna manera han condenado a este equipo a estar a pocas jornadas de descender a la categoría de plata del fútbol español. El último ejemplo, en el Molinón, y contra todo un campeón de Europa como es el Real Madrid, contra el que se iba a sacar un punto de oro, pero que, otra vez con ese cansancio de última hora, no se sumó, gracias a un gol de Isco en el minuto 90.

Uno de los jugadores que no aportan solidez en este aspecto es Douglas, jugador cedido al equipo esta temporada, y que en los temas de ataque es un gran jugador, ya que aporta velocidad, y verticalidad por la banda, pero en los aspectos defensivos no se centra y, o no baja a defender, o si lo hace no aporta ningún tipo de cualidad para evitar encajar tantos goles en los partidos. Todo lo contrario es Jorge Meré, uno de los jugadores más fiables en la zaga sportinguista, que es un salvavidas en muchísimas jugadas claves del partidos, tanto él, como Babin, o muchas veces, el 'Pichu' Cuellar

Otro aspecto a mejorar en este equipo son las jugadas de estrategia, como por ejemplo los corners, en los que rara vez consiguen sacar algo de provecho, y que muchas de esas veces se convierten en una ocasión clara de gol del rival. Un buen ejemplo de esto es el partido contra el Sevilla en el Sánchez Pizjuan, en el que prácticamente todos los corners o jugadas a balón parado acabaron en ocasión de gol para los del Sevilla, o jugada en contra, en la que no encajaron ningún gol, pero que contra un equipo con más pegada y acierto de cara a portería hubieran encajado bastantes tantos.

Ya casi acabándose la temporada y de cara a la que viene, el Sporting tiene mucho que trabajar con los jugadores que se queden, o con los que vengan, y es la solidez defensiva, y conseguir armarse en jugadas a la contra del rival, teniendo como objetivo encajar el menor número de goles posibles y marcar muchos más de los que esta temporada han marcado.