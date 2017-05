Mikel Vesga: "Tenemos una gozada de afición"

Google Plus

Imagen: Diego Blanco

El equipo ha vuelto a los entrenamientos esta mañana con una sesión a puerta abierta en Mareo, a la que han acudido numerosos aficionados mostrando pancartas de apoyo hasta el final al Sporting, y también de críticas hacía la directiva rojiblanca, en la que se podía leer el siguiente mensaje: “Hundimiento sin retorno” referido al mal estado del equipo de los últimos tiempos, y al que si no ocurre un milagro, sería el segundo descenso del conjunto sportinguista.

El equipo ha vuelto a los entrenamientos esta mañana de lunes y Traoré ha sido la principal novedad, y seguramente vaya convocado para el partido ante Las Palmas en El Molinón este sábado. Las principales ausencias esta mañana han sido las de Lillo, por lesión, y la de el “Pichu” Cuellar, por el fallecimiento de su abuela.

Los jugadores se han encontrado nada más salir al campo una enorme pancarta de apoyo de los aficionados que habían acudido a presenciar la sesión en la que mostraban que serán fieles hasta el último minuto: “Hasta el último aliento”, “Fidelidad”. Los aficionados de Gijón siempre han sido reconocidos por su lealtad hacía los jugadores pase lo que pase y así se los han hecho saber una vez más con esos bonitos mensajes, en los que se deja leer que estén donde estén irán con ellos.

Y otra vez más los sportinguistas han explotado contra la directiva la que a su parecer no está a la altura del conjunto al que representan y han destrozado muchos años de trabajo. Y no es la primera vez en esta temporada que la afición muestra su desencanto con la directiva, ya que en numerosos partidos resuena en el Molinón el grito de “Fernández vete ya”, y un gran número de carteles y pancartas cubren Gijón para hacerles ver por fin que no les quieren más aquí.

También ha compadecido ante los medios el central rojiblanco cedido por el Athletic de Bilbao, Mikel Vesga, en el que se le ha visto orgulloso de la afición que tiene: “Es una gozada saber que en todo momento están con nosotros y tenemos ganas de darles una alegría”.

“Lo importante en lo que tenemos que pensar es en ganar este sábado, y luego ya estar atentos al partido del Betis ante el Leganés, porque es casi la última oportunidad que nos queda”, comentaba Vesga, uno de los jugadores con mejor rendimiento este curso, que confía en el que los verdiblancos hagan un buen partido, y que es sabedor de el poco tiempo que queda y por lo menos para pelearlo hasta el final tienen que ganar el mayor número de puntos que les sean posibles para está ahí hasta el final por si suena la campana y se da otro buen final de temporada para conseguir la permanencia.

“Con muchas ganas y mucha ilusión de darle una alegría a la afición que viene aquí al Molinón, y obviamente con la mente puesta en ganar los tres partidos que quedan”, así dice que se encuentra el equipo, con ganas, con ilusión de conseguir esos tres puntos el sábado, que el Leganés no lo haga, y seguir soñando con hacerlo lo mejor posible, y lo más importante, ganar los tres partidos que quedan.