No me toques Las Palmas, que me conozco VAVEL analiza a la UD Las Palmas de Quique Setién, rival del Sporting de Gijón en la trigésimo sexta jornada de La Liga Santander.

No me toques Las Palmas, que me conozco // Imagen: Laura Santana - VAVEL

El próximo sábado, desde la una del mediodía, El Molinón será testigo de una de las últimas balas que el Sporting de Gijón guarda en la recámara. El objetivo, sumar los tres puntos ante la Unión Deportiva Las Palmas para seguir soñando con el milagro de la permanencia. Ganar o ganar. El abismo de la Segunda División está demasiado cerca como para andarse con medias tintas. ¡Que el Betis nos ayude! El conjunto isleño ostenta la decimocuarta posición de la tabla clasificatoria con 39 puntos en un total de 35 encuentros. Un balance de diez victorias, nueve empates y 16 derrotas es suficiente para que los pupilos de Quique Setién acaben el curso futbolístico en la comodidad que supone la media tabla, sin sufrir por el drama del descenso pero muy lejos de las posiciones de privilegio que conceden un billete para las competiciones europeas. El equipo, desconectado Sin embargo, no es oro todo lo que reluce, y es que Las Palmas ha demostrado durante toda la temporada que, cuando no juega en el Estadio de Gran Canaria, el rendimiento de sus futbolistas cae en picado. Las cifras hablan por sí solas. Seis puntos de 51 posibles fuera de casa. La única victoria lejos de la isla data del 22 de agosto del pasado año, cuando el cuadro canario se impuso por dos goles a cuatro al Valencia en Mestalla. Desde entonces, 13 derrotas y solo tres empates frente al ya descendido Osasuna, al Alavés y al Real Madrid. Lo cierto es que muchos de los jugadores 'Pío Pío' parecen estar ya pensando en las vacaciones estivales. El pasado miércoles, en Butarque, Las Palmas rozó el ridículo con estrepitosos fallos defensivos que marcaron el devenir del choque y declinaron la balanza a favor del Leganés. Misma historia ante el Atlético de Madrid. En apenas 20 minutos, el partido estaba ya sentenciado para los del Cholo Simeone. Sin embargo, el Sporting no se puede confiar. Es demasiado lo que está en juego. El feudo rojiblanco será una auténtica caldera y las múltiples bajas que presentan los canarios allanarán aún más el camino, pero… ¿será capaz el cuadro asturiano de llevarse la victoria?