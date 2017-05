Google Plus

Jorge Meré: "Debemos salir a morder desde el segundo uno" // Imagen: Diego Blanco - VAVEL

La primera plantilla del Sporting se entrenó este miércoles, a puerta abierta, en las instalaciones de la Escuela de Fútbol de Mareo. Una vez finalizada la sesión matinal, en la que pudo participar de nuevo Nacho Cases tras superar un proceso vírico, Jorge Meré, uno de los futbolistas más queridos por la afición rojiblanca, fue el encargado de dar la cara ante la dura situación que atraviesa el club y comparecer en sala de prensa.

Ante todo, el ovetense quiso dejar claro que, lejos de rendirse, "el equipo saldrá a morder, a comer el campo, no ya desde el minuto uno, sino desde el segundo uno, para sacar los tres puntos y que el rival no tenga ninguna oportunidad de llevarse el partido". Y es que el duelo ante Las Palmas quizá sea la última oportunidad de la que goce el Sporting para reengancharse a la lucha por la permanencia.

"Estamos jugando en casa, lo que para nosotros es un añadido porque nuestra gente nos ayuda siempre. Su apoyo es fundamental para sacar el partido adelante". Con estas palabras, pidió a la afición sportinguista un último aliento de cara al choque del próximo sábado.

A lo largo de su intervención, Meré admitió que, en muchas fases de la temporada, el equipo no supo estar a la altura de lo que exige la Primera División. "La cabeza de los jugadores, algunas veces, no funciona como ellos quieren que funcione. Es verdad que, en muchas ocasiones, no hemos respondido todo lo bien que querríamos. Eso está claro, es un hecho", declaró con rotundidad.

Con respecto al partido que enfrentará el próximo lunes a Leganés y Betis y que se antoja clave en la lucha por la permanencia, el defensa central del Sporting se mostró plenamente confiado en la profesionalidad de los futbolistas del club verdiblanco. "En Primera División, creo que todos los jugadores son profesionales. No tengo ninguna duda de que el Betis va a salir a ganar el partido", afirmó.

Finalmente, al ser preguntado por el que fuera compañero suyo la temporada pasada, Alen Halilović, Meré reconoció que "es un futbolista muy habilidoso con el balón en los pies. Debemos estar muy encima de él. Si le dejas espacios te la puede liar en cualquier momento", reconoció.