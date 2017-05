Google Plus

Previa Real Sporting - Las Palmas: Ganar, ganar o ganar | Montaje: Anxo Rei (VAVEL)

El Sporting necesita la victoria, eso no es algo nuevo. Sobre todo, después de que el Leganés fallase el otro día frente al Eibar en Ipurúa. Las opciones siguen siendo remotas, pero existen, y con eso ya es suficiente para que el equipo se vaya a dejar el alma en El Molinón el sábado a la una de la tarde. Todo pasa por ahí, de no llevarse los tres puntos, sería prácticamente imposible conseguir la permanencia, como ya aceptó el técnico, Rubi, en rueda de prensa: "De no ganar, estaríamos prácticamente en Segunda División".

Las protestas a la familia Fernández como protagonista de la previa del partido

Los ánimos entre la afición no son tan animados como los del vestuario. Y es que el malestar entre los sportinguistas no ha hecho más que crecer durante esta temporada, con un culpable claro para ellos: la familia Fernández. Por ello, han acordado reunirse en los aledaños de El Molinón el propio sábado a las once y media de la mañana. De hecho, desde hace un par de semanas, decidieron que debían pasar a la acción si querían "liberar a su equipo" de esas personas que parecen haberlo llevado a la ruina, por lo que se creó incluso una cuenta de Twitter desde la que se han ido programando diferentes protestas: la primera cuando el equipo llegue al estadio, y la segunda en el minuto cinco, como ya ha venido siendo habitual durante estos últimos tiempos, aunque sin demasiado seguimiento por parte de los presentes al partido.

El Sporting está preparado para la batalla

Las bajas parecen no ser un problema para el equipo de Rubi. Con prácticamente todo el equipo disponible después de la incorporación de Traoré, el equipo parece que espera quemar todos los cartuchos que tiene disponibles para jugar contra Las Palmas. De hecho, lo necesita, si no… Irremediablemente el cauce llevaría al equipo gijonés a segunda división. Todo el vestuario parece preparado para la batalla, con ánimos de saber que aún, a pesar de todo, está en sus manos la permanencia, siempre y cuando se recuerde que vuelven a depender del Betis, que se enfrenta con el Leganés en Butarque. De nuevo, al sportinguismo le toca enfundarse en la camiseta verdiblanca.

Traoré parece haber recuperado su mejor forma

El delantero de Costa de Marfil parece estar recuperando su mejor forma durante estos días. A pesar de haber estado lesionado, y de que previamente a la lesión no estuviese dando su mejor versión, ahora parece encontrarse dispuesto a dar todo lo mejor de él para que el Sporting pueda volver a quedarse en primera. Rubi ya avisó en rueda de prensa de que le ve con muchas ganas y fuerza para afrontar estos tres partidos decisivos para el equipo. Sin duda, la ayuda del jugador en la delantera podría llegar a ser vital si el compromiso es real.

Las bajas pueden condicionar a Las Palmas

Jesé, Boateng y Livaja son los tres jugadores que no podrán estar en El Molinón defendiendo a su equipo. Sin embargo, como avisó Rubi en rueda de prensa: "Aún no se ha ganado ningún partido asequible", por lo que no se deben fiar de las bajas para estar convencidos de que pueden ganar fácil este partido. Algo que, además, parece lógico, pues nadie puede olvidar que es un partido de Primera División.

Santiago Jaime Latre, el árbitro designado para el encuentro

Nacido en Huesca y perteneciente al Comité de Árbitros de Aragón, está designado para partidos de Primera División desde 2014. Su primer partido fue el Getafe – Almería, que terminaría con un resultado de 1-0. Previamente, comenzó de casualidad en la profesión: sus compañeros jugaban al fútbol mientras él arbitraba. Poco después le ascendieron a Tercera División, hasta quedarse en la categoría de plata durante 5 campañas más.

Convocatorias

Por parte del Sporting: Cuéllar, Diego Mariño, Whalley, Douglas, Babin, Jorge Meré, Amorebieta, Sergio Álvarez, Víctor Rodríguez, Traore, Carlos Castro, Nacho Cases, Lora, Burgui, Canella, Isma López, Carmona, Xavi Torres, Vesga, Moi Gómez y Cop.

Por parte de Las Palmas, estos son los elegidos: Raúl Lizoain, David Simón, Lemos, David García, Montoro, Momo, Javi Varas, Hernán, Roque Mesa, Pedro Bigas, Javi Castellano, Mateo, Halilovic, Jonathan Viera, Hélder Lopes, Dani Castellano, Benito y Erik Expósito.

Posibles onces del Sporting vs Las Palmas