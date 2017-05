Google Plus

Rubi: "Hay que ganar como sea." Foto: VAVEL

Rubi ha hablado hoy ante la prensa de cara al importante partido del sábado en El Molinon ante Las Palmas, y ha hablado desde el milagro que sería poder mantenerse otra tempoarada más en primera, hasta el pequeño enfrentamiento que hubo en el entrenamiento de hace unos días entre Amorebieta y Taroré.

“No ganar significa prácticamente irse a segunda división”. Con estas rotundas palabras comenzaba Rubi la rueda de prensa de cara ya a la última oportunidad del conjunto sportinguista si quiere seguir teniendo posibilidades de permanencia por remotas que sean. Nos dejaba saber también que los jugadores saben que deben hacer uno de los partidos de sus vidas, trabajar lo máximo posible, estar muy serios, y que no se dejen influir por la presión y la necesidad de la victoria.

“No he ganado un partido asequible desde que estoy aquí”, comentaba Rubi ante las bajas del rival y el bajo momento de forma en el que llega, que a pesar de ello, tiene muchos más jugadores a los que “si dejas pensar te pueden meter en un lío.”

Hacía incapié en la buena racha del Leganés en casa, ya que en Butarque son muy fuertes y han ganado un gran número de partidos allí, haciendo las cosas bien. Y dejaba claro que está convencido que aunque al equipo le cueste mucho ganar, al Leganés también, y sus rivales no se lo pondrán fácil ni mucho menos.

“No quiero que pasen tres semanas, no haber hecho los deberes, y lamentarnos a final de temporada” dejaba claro con estas palabras que lucharán los tres partidos restantes para meter presión, y no solo al Leganés, sino también al Depor, del que ha hablado y dicho que si el fuera del equipo de la Coruña no se fiaría, que aún tiene que ganar un partido más.

Y por último también ha comentado lo sucedido entre Traoré y Amorebieta en la sesión de entrenamiento de hace unos días, en la que tuvieron un pequeño encontronazo, pero afirma que después en el vestuario se dieron la mano, y considera que esto demuestra que hay piques, por la tensión que hay, y porque las cosas no están saliendo como se quiere.

No se puede decir más claro: Hay que ganar como sea. No se ve otra opción si lo que realmente quiere el equipo y la afición es permanecer en primera división.