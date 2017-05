Real Sporting - Las Palmas: puntuaciones Sporting, jornada 36 La Liga

Cop y Carmona celebran el gol de la victoria // Imagen: LaLiga

El equipo sportinguista llegaba a la jornada 36 con la necesidad vital de ganar el encuentro, y así lo hicieron: por la mínima y sufriendo, pero consiguiendo los tres puntos que le acercan un poquito más al Leganés, con la vista puesta en el partido que los enfrentará mañana al Betis en Butarque. El equipo sigue necesitando un milagro para mantenerse en la máxima categoría del fútbol español. No fue un partido bueno por parte de ninguno, aunque las actuaciones de ciertos jugadores han sido más destacables de las de otros. A continuación, pasamos a analizar el juego de cada jugador en este partido frente a Las Palmas en El Molinón.

(0-3: Muy mal / 4: Mal / 5: Regular / 6: Bien / 7: Bastante bien / 8: Muy bien / 9: Fantástico / 10: Excelente / S.C: Sin calificar).​

Rubi

6 | Planteamiento aceptable por parte del técnico rojiblanco, que apostó por una delantera con Cop y Carlos Castro como protagonistas, aunque poniendo al asturiano desplazado a la derecha, lo que haría que el croata fuese la única referencia arriba. La primera parte no estuvo demasiado acertada, aunque después, Carmona, el primer cambio del entrenador, pareció ser un buen revulsivo que, más tarde, terminaría marcando el único gol de los rojiblancos.

Cuéllar

6 | No tuvo demasiado trabajo durante todo el encuentro, aunque estuvo acertado de cara a sus intervenciones. Estuvo muy serio y concentrado, tratando de animar a sus compañeros en las peores fases del partido.

Douglas Pereira

5 | No tuvo el mejor partido de la temporada, de hecho, su actuación fue de aprobado raspado, aunque sus intervenciones por la banda derecha, sobre todo en ataque, tuvieron cierto peligro, aunque tampoco demasiado.

Babin

7 | Jugador serio, con la cabeza fría y pensando siempre en el bienestar de la defensa. Tranquilo en las jugadas de ataque de Las Palmas y pensado el pase correcto cuando los sportinguistas se incorporaban al ataque. Uno de los mejores del partido a pesar de que los contrario s no se acercaron demasiado al área local.

Jorge Meré

7 | Merece la misma nota que su compañero, pues ambos hicieron una actuación seria y sin los despistes fatales que lleva acusando el equipo durante toda la temporada. Además, tuvo varias incorporaciones al ataque, cogiendo el balón en su propio área y conduciéndolo hasta más allá de la línea de medio del campo, algo que ayudó a sus compañeros a jugar el balón más cómodos en ataque.

Canella

8 | Aprobado y merecido. Parece que esta temporada el asturiano está volviendo a resurgir de sus cenizas, haciendo unos partidos con planteamiento serio, acompañando el balón en ataque, junto a Burgui, doblándole y centrando balones con gran peligro. En este partido, tuvo una actuación muy buena, tanto en defensa, donde custodia la banda izquierda de la zaga sportinguista, como en el ataque, siendo el jugador que recorre la banda jugada sí, jugada también.

Sergio Álvarez

6 | No está siendo la mejor temporada del avilesino. No parece recuperar su mejor versión, que precisamente es lo que necesita el Sporting para conseguir el objetivo. Sin embargo, el asturiano corre como nadie, luchando cada balón hasta tenerlo de nuevo en su poder. Como siempre, para quitarse el sombrero a pesar de que no dirija al equipo como lo hacía años atrás. Las Palmas pudo pasar fácilmente el centro del campo, a pesar de que él corría detrás para que esos balones no revestieran peligro.

Vesga

6 | Actuación discreta del joven futbolista. No ofreció su mejor versión, estando desacertado en la dirección del equipo, ni tampoco del balón, que parecía que se le escapaba entre las piernas.

Moi Gómez

4 | Mal partido, con decisiones lentas y poco acertadas. Parece que no termina de explotar el futbolista a pesar de jugar prácticamente todos los partidos que ha estado disponible. Ralentizó demasiado el ataque sportinguista.

Carlos Castro

5 | Increíble pero cierto: destacó más por su labor en la recuperación de los balones que en el ataque rojiblanco, de ahí su aprobado. En cuanto a la delantera, parecía que el balón le quemaba en los pies, a pesar de que lo intentaba por todos los medios. Sin embargo, parecía que la defensa siempre se le adelantaba. Aunque esa imagen mejoraría gracias a su labor en la recuperación del balón, interviniendo en varias ocasiones incluso más allá de la línea de centrocampistas.

Cop

3 | Suspenso más que merecido para el croata. No estuvo acertado en ninguno de los balones que recibió, fallando goles más que cantados en la grada. Estuvo completamente ausente en todas las fases del partido, llegando incluso a ser pitado por los aficionados sportinguistas, dada la desesperación de su mala actuación.

Burgui

5 | Demasiado previsible el jugador en todas las jugadas: mucha agilidad, aunque prácticamente todas fueron cortadas por la defensa rival. Incluso llegó a sobrecargar demasiado el manejo del balón.

Carmona

8 | Merece la nota más alta del equipo por lo que es él: lucha y pundonor. Por eso consiguió el gol, a pesar de que los rojiblancos no lo merecieron en ninguna de las fases del encuentro. Salió desde el banquillo, sustituyendo a Carlos Castro por la banda derecha, y protagonizando varias de las jugadas con mayor peligro de la segunda parte.

Isma López

S.C | Salió en los minutos finales e intentó incorporarse al ataque, aunque no tuvo ocasiones que revistiesen mayor peligro. Desde luego no está siendo una temporada sencilla para el sportinguista.

Xavi Torres

S.C | Salió también en los minutos finales con una actuación más discreta de lo que debería, intentando contener a los canarios en el centro del campo, cortando las jugadas de mayor peligro.