El Betis pierde y no logra hacerle el favor al Sporting

El Leganés ganó 4-0 al Betis | Foto: Daniel Neto - VAVEL.com

El Betis no ha logrado hacerle un favor una vez más al Sporting y es que por mucho que los asturianos hicieran los deberes el pasado sábado, para nada dependen de ellos mismos para lograr la salvación. Después de la victoria por 1-0 contra Las Palmas, los de Rubi tenían que esperar que el Betis ganará al Leganés para poder así tener más posibilidades de salvarse, pero el partido no ha ido como lo esperaban.

En el partido jugado a las 20:45 del pasado lunes en el estadio de Butarque, se vivió una goleada inesperada pero muy celebrada por los pepineros. No fue tan celebrada por los sportinguistas ya que esperaban que el hermanamiento con el Betis diera sus frutos y le pusiera las cosas más de cara a su equipo. No fue así, el Leganés venció por 4-0 a un Betis que, una vez alcanzada la salvación, parece pedir la hora para que termine la liga de una vez por todas. Los de Víctor Sánchez del Amo no han logrado plantarle cara a un Leganés que sabía lo que se jugaba y que ha salido a por todas para poder lograr su objetivo de permanecer un año más en la máxima categoría española.

Este resultado hace que el Leganés sume una posición en la tabla en detrimento del Deportivo de la Coruña que ahora es el equipo que marca la salvación. A los madrileños les hace falta solo un punto para salvar la categoría mientras que al Dépor una victoria también le valdría. Por su parte, al Sporting sólo le vale ganar los últimos dos partidos que quedan y esperar que Leganés o Depor no logren puntuar en los dos partidos restantes ya que se encuentran con 27 puntos, a cinco de los gallegos y a seis de los pepineros.