Google Plus

Sergi Enrich, uno de los principales peligros para este fin de semana | Imagen: María José Segovia (VAVEL)

El Real Sporting de Gijón se enfrenta este domingo a uno de los partidos más trascendentales de la temporada. A pesar de que parece que lo tiene imposible para permanecer en Primera División, los rojiblancos no tiran la toalla en la lucha por la permanencia. Enfrente tendrán a un equipo que supo hacer sus deberes a tiempo, con un equipo compensado y sensato en Ipurúa, pero también lejos de sus tierras. El principal peligro lo tiene en la delantera, donde destaca Sergi Enrich que, desde un escándalo sexual junto con otro compañero del Eibar y una joven, ha despegado hacia unos números que servirían para demostrar que su calidad es más que real. Previamente a dicho hecho, el joven parecía que no terminaba de arrancar en la temporada, sin embargo, parece que eso le hizo reaccionar y para bien.

El jugador salió de la cantera del Mallorca, donde ya había comenzado a destacar. A día de hoy, militante del Eibar, está firmando una de las mejores temporadas de su carrera deportiva. Y es que el futbolista ha conseguido marcar once goles en lo que va de Liga, y ha jugado 36 partidos, por lo que se observa que el promedio goleador de Sergio Enrich es bastante bueno. Además, ha conseguido dar con precisión la gran mayoría de pases que ha proporcionado a sus compañeros, con un total de 619 acertados.

Es rápido, hábil y con un equilibrio magistral cuando encara a portería. Además, sabe medir con mucha exactitud los tiempos de los partidos, proporcionando calma a sus compañeros en momentos difíciles, y aprovechando las jugadas cuando el equipo consigue llegar al área rival con el balón jugado.

Sin duda, el Sporting no lo tendrá fácil para bloquear al mallorquín, si es que finalmente puede jugar el partido,algo que seguro todo sportinguista está deseando que no suceda. Sin embargo, los rojiblancos no pueden temerle a nada pues, estando la clasificación como está, podría decirse que ya está prácticamente todo perdido, así que hay que salir sin complejos a jugar en Ipurúa.

Por su parte, la defensa gijonesa, con los datos proporcionados en este artículo, debe asegurarse de estar concentrados completamente en el partido y sin cometer demasiados fallos para que Enrich o cualquier jugador del Eibar no confirme el debacle de un equipo que continúa a la deriva 37 jornadas después.