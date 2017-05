Isma: "Hay que ganar los dos que nos quedan."

Google Plus

Imagen: Diego Blanco

“El objetivo del equipo era ganar los tres últimos partidos.” Así comenzaba hablando el centrocampista del Sporting, que tras dar el primer paso ganando en casa ante Las Palmas, el equipo solo piensa en vencer a los dos rivales que le quedan, y que están convencidos de que por ahí pasa la salvación, y que saldrán bien las cosas.

“Cuando nosotros damos la mejor versión somos capaces de ganar en cualquier campo” y en eso están, preparando de la mejor manera el partido ante el Eibar, para intentar sacar los tres puntos que los acercarían un poco más al sueño de la salvación. Aunque también son muy conscientes de que si los que van por delante no pierden puntos, sus victorias serán en vano, aunque afirma que no deben de poner su foco de atención en eso, porque si piensan que el rival va a perder facilmente, no darán el máximo, que desde la semana pasada deben dar hasta el final.

Son conocedores de que hay algunos equipos que ya están salvados, en zona de nadie en la tabla, y que no ponen la misma ambición que otros que si se juegan cosas en los partidos, cosa que les resulta muy útil al Sporting, para que al dar su máximo les pasen por encima facilmente.

Aunque saben que el Eibar no se dejará tan rápido, porque tiene unos jugadores muy competitivos y un proyecto muy ambicioso, con el que se quedaron a las puertas de clasificarse para competición europea.

"Si ganamos nosotros sabemos que nos vamos a salvar, y eso tiene que ser así”. Positividad y optimismo deben de tener en la cabeza no solo Isma sino todos los jugadores del vestuario, que deben tener muy en mente, y que salvar la categoría pasa por dejarse el alma en las dos oportunidades que les quedan.

“No queda otra que sumar todos los puntos que quedan”. El club asturiano no concibe otro final de temporada que no sea ganado los 6 puntos restantes en juego, y a expensas de que los de delante pinchen.