Rubi: "Creo que puede pasar de todo"

Rubi ha salido a hablar delante de los medios. Foto: VAVEL

A falta de dos días para que se celebre el partido entre el Eibar y el Sporting, Rubi ha comparecido en rueda de prensa para explicar cómo encara el equipo este partido. También ha hablado sobre unas polémicas declaraciones del portero del Leganés Iago Herrerín y sobre su futuro en el club la temporada que viene.

El técnico catalán ha querido transmitir optimismo a su afición siempre teniendo en cuenta que la permanencia no depende sólo de ellos y que tienen que ganar los dos partidos que quedan ya que es su única opción de no descender. "Soy un hombre de fe y creo que puede pasar de todo si llegamos a la jornada final con opciones", aseguraba un Rubi optimista.

Respecto a las declaraciones de Iago Herrerín, guardameta de los pepineros en las que aseguraba que su equipo ya estaba salvado al 98% después de su victoria contra el Betis, Rubi ha querido responder al ex del Athletic. "Tienen que jugar dos partidos con rivales que supongo que sus entrenadores van a ir a ganar sus partidos, me parece aventurado", contestaba Rubi dejando claro también que aunque lo tienen muy bien, en el fútbol todo puede cambiar en un momento y eso bien lo saben los aficionados sportinguistas.

Si el Sporting logra la permanencia el contrato del técnico se prolongará un año más automáticamente, pero aunque eso sucediera, el futuro del de Vilassar de Mar no está nada claro. "No estoy pensando en ello. Lo que quiero es ganar al Eibar. Nuestro trabajo está ahí y entenderemos cualquier decisión que se tome", decía Rubi sobre su futuro.

En la rueda de prensa también se habló del partido del próximo domingo en Ipurúa. El entrenador del Sporting alabó la gran temporada de los armeros y recordó el hecho de que en esta temporada el Sporting ha perdido los tres partidos en los que se han enfrentado.

No se esperan novedades tácticas contra el Eibar. Rubi asegura que no jugaran con dos delanteros ya que en los partidos que lo han hecho no les ha funcionado muy bien. "Si variamos será poca cosa. La forma que tenemos de jugar nos ha dado la opción de estar cerca de ganar en algunos partidos" decía sobre su esquema más utilizado y el que le da más confianza.