Bajas que favorecen al Sporting

Borja Viguera durante un entrenamiento. Foto: Diego Blanco - VAVEL

El conjunto asturiano se enfrenta este fin de semana al Eibar en Ipurua a las 20:00 horas, tras haber logrado la victoria el sábado pasado en el Molinón ante la U.D. Las Palmas. A pesar de haber obtenido los tres puntos la jornada anterior con un solitario gol de Carmona, el Sporting está casi por completo en segunda división. Este domingo se podrá ver un enfrentamiento duro entre un equipo luchando por la salvación, y otro intentando mantener su posición en la tabla.

Este encuentro no lo podrán disputar ni Lillo, ni Borja Viguera. Por una parte, el defensa alicantino no ha participado en los últimos encuentros debido a su esguince de grado dos, y continua sin recuperarse del todo. Además no es seguro que logre disputar el último enfrentamiento de la temporada. Por otro lado, Borja Viguera también ha sido descartado de la convocatoria por sufrir problemas físicos. La ausencia de este jugador para el partido del domingo estaba bastante clara al no haber participado este junto a sus compañeros en los entrenamientos de esta semana.

En el caso del conjunto vasco, su entrenador, José Luis Mendilibar, no podrá contar con la presencia de varios jugadores entre los que se encuentran Fran Rico, Nano Mesa y Antonio Luna por lesión. El primero de ellos no podrá jugar hasta la temporada que viene, mientras que Nano Mesa padece una rotura de fibras del cuádriceps izquierdo, y Antonio Luna una rotura de fibras en el bíceps femoral. A pesar de estas bajas, el Eibar podrá volver contar con la presencia de Capa, el cual había no había podido disputar la jornada anterior en el Vicente Calderón al haber sido intervenido de una fractura del quinto metacarpiano de la mano derecha.

Esta noticia no favorece al Sporting debido a que el lateral derecho, aunque no ha anotado ningún gol, es muy efectivo dando pases y recuperando balones. Por otra parte, tampoco podrá disputar el encuentro Arbilla Zabala por acumulación de tarjetas.