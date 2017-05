Nacho Cases mueve el balón, vía la Liga

El Sporting se juega su última bala contra el Éibar en Ipurua este domingo desde las ocho de la tarde. Un partido en el que el cuadro asturiano tiene que ganar sí o sí, pues no le vale otro resultado, y en el que el equipo local, a pesar de no tener opciones de clasificación para la Europa League, no pondrá las cosas fáciles. El Sporting tiene que ganar y esperar, porque, como ya dijo Babin en rueda de prensa, “necesitamos un milagro”. Si el Sporting quiere seguir soñando con ese milagro debe esperar una derrota del Leganés en su visita al Athletic o una derrota del Deportivo en el Estadio de la Cerámica. En caso de que Leganés y Deportivo puntuaran, el Sporting sería matemáticamente equipo de Segunda División. Pero si el Sporting logra la victoria y Leganés y Deportivo pierden, el conjunto rojiblanco tendría que esperar a la última jornada. Sin duda, un reto muy complicado para el Sporting, pero no imposible. Ganar y esperar, eso es lo que tiene que estar en la mente de los sportinguistas.

De cara al partido

El Éibar tiene 6 bajas seguras por lesión/sanción, que son las de Nano, Capa, Bebé, Luna, Rico y Arbilla. Están a una amarilla de la sanción Gálvez, Dani García, Enrich y Escalante.

En el Sporting solo es duda por lesión Lillo, que sigue trabajando para poder volver lo antes posible. Apercibidos de sanción se encuentran Canella y Sergio Álvarez.

Este domingo, el Sporting debe reforzar y vigilar bien el buen juego por bandas del Éibar. Un aspecto del juego en la que Rubí ha insistido en los últimos entrenos. Además, los asturianos buscarán tener el balón, lo que les permita no sufrir en exceso atrás, y confiar en el acierto de DujeČop, que apunta a la titularidad. Los jugadores clave por parte de los vascos serán Pedro León que busca revancha por el descenso con el Getafe del pasado curso, y Sergi Enrich, que pondrá el gol). Por parte del Sporting los dos jugadores clave serán Mikel Vesga, encargado de mover la canica con criterio, y Jorge Meré, el líder de la zaga asturiana, que, en caso de confirmarse el descenso, probablemente juego su penúltimo encuentro con la rojiblanca.

En cuanto a los esquemas, Mendilibar apostará por un 4-4-2 con Enrich y Kike en punta, para buscar las cosquillas a un Sporting que debe arriesgar. Rubí, salvo sorpresa, repetirá el once que se enfrentó a Las Palmas, con la única novedad de Carmona.

El último choque entre estos dos equipos acabó con victoria de los vascos por 2-3 en El Molinón. Un partido raro, que empezó con 0-1, de ahí al 1-3 y del 1-3 al 2-3. El resultado final hace que parezca que fue un partido loco, pero lo cierto es que los locales jugaron un pésimo partido y apenas inquietaron el marco eibarrés.