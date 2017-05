Previa Eibar - Sporting: duro encuentro

Previa Eibar - Sporting. VAVEL

En la penúltima jornada de esta temporada el conjunto asturiano se enfrenta al club vasco en un encuentro que promete ser duro. Por una parte el Sporting todavía cree en los milagros, a pesar de que las posibilidades de que el Leganés pierda los dos partidos que quedan para el final de la temporada son bastante bajas. Por otro lado el Eibar luchará por mantener su octava posición en la clasificación con el Espanyol y el Alavés siguiéndolo muy de cerca.

Estadísticas igualadas

El Sporting y el Eibar se han enfrentado en numerosas ocasiones estos últimos años con las victorias repartidas entre ambos equipos, un total de ocho para el club vasco y nueve para el conjunto asturiano, además de empatar en un total de siete ocasiones. Estos datos pueden dar una visión optimista, sin embargo, cabe recordar que esta temporada no será bien recordada por el Sporting. Los mismos errores de siempre que continúan sin corregirse, junto con la falta de suerte han condenado al club gijonés que casi con total seguridad el año que viene jugará en otra división. Una muestra de ello fue el partido jugado contra el Eibar en la primera vuelta de la Liga. En ese momento el Sporting necesitaba lograr los tres puntos para romper la mala racha que estaban pasando y que mejor que conseguirlo en casa. A pesar de esta necesidad, un cúmulo de errores y de mala suerte condenaron al Sporting. Por una parte, el árbitro, Fernández Borbalán, pitó un penalti dudoso que hizo que el Eibar se adelantara en el encuentro, además Cuellar también cometió dos fallos que se convirtieron en dos goles a favor del club vasco. Aunque el conjunto gijonés logró anotar dos tantos, estos no sirvieron para darle la vuelta al encuentro y el Sporting terminó siendo derrotado.

Situación de ambos equipos

La posición de ambos equipos en la tabla es muy diferente, por una parte el club gijonés ocupa la decimoctava posición, mientras que el conjunto vasco se encuentra en la octava. El Sporting, como ya se menciona anteriormente, no está pasando por su mejor momento: se encuentra en puestos de descenso, le falta suerte y no es capaz de corregir los errores que siempre le penalizan. Esta temporada no ha sido la mejor de los rojiblancos, que han visto como la plantilla del equipo sufría grandes cambios, por una parte se fueron jugadores muy importantes como Luis Hernández o Jony, mientras que por otro lado, también se cambió de entrenador. La marcha de Abelardo y la incorporación de Rubi hicieron que el equipo cambiara su forma de jugar, algo que a comienzos de temporada se puede lograr, pero que a mediados de enero es complicado.

Por otra parte el Eibar se encuentra en una buena posición y no se juega nada. Por este motivo se esperaba que el club vasco bajara su rendimiento en los últimos enfrentamientos que quedan de liga, sin embargo, la directiva del club ha establecido unas primas económicas dependiendo de la posición en la que quede el equipo al finalizar la temporada. Esto hace que los jugadores del Eibar salgan a luchar por la victoria este domingo, ya que el Espanyol y el Alavés se encuentran muy cerca de él.

Declaraciones de ambos entrenadores

El técnico del Sporting, Joan Francesc Ferrer Sicilia, Rubi, se mostró optimista cuando hablo con los medios: “Sería imperdonable bajar los brazos antes de tiempo”. A pesar de esta visión, también reconoció que había algunos jugadores afligidos por la victoria del Leganés el lunes pasado.

Por otra parte cuando le preguntaron a José Luis Mendilibar por el posible descenso del Sporting contestó: “No se desciende por no ganar un día, se desciende por no haber sacado puntos antes. El mal ya está hecho antes, a estas alturas ya no depende de ti. Se juegan mucho, pero eso no quiere decir que vayan a jugar mejor o peor porque muchas veces los nervios pueden más”. También resaltó que antes, los equipos que ya estaban salvados al final de la temporada, bajaban su rendimiento, pero que ahora con las primas económicas esto ya no es así.

Colegiado que oficializará el encuentro

Juan Martínez Munuera, colegiado perteneciente al Comité de Árbitros de la Comunidad Valenciana, será el encargado de pitar el encuentro de este domingo. Munuera comenzó pitando en el año 2006 en Segunda División B, en la que estuvo durante cuatro temporadas, mientras que en el año 2013 comenzó a pitar en la Primera División.

Convocatoria

En el Real Sporting van convocados: Cuéllar, Diego Mariño, Whalley, Douglas, Babin, Jorge Meré, Amorebieta, Sergio Álvarez, Víctor Rodríguez, Traore, Carlos Castro, Nacho Cases, Lora, Burgui, Canella, Isma López, Carmona, Xavi Torres, Vesga, Moi Gómez y Cop.

Mendilibar citó a todos los futbolistas disponibles de la primera plantilla, es decir, todos excepto Fran Rico, Antonio Luna, Nano y Anaitz Arbilla.

Posibles onces