Vesga: "Con ganas de sacar los tres puntos"

Vesga durante una sesión de entrenamiento. // Imagen: Diego Blanco.

Vesga admite que tanto su equipo como él tienen ganas de que llegue el partido: "Con ganas de que llegue el día de mañana, pelear el partido y sacar los tres puntos que ya no queda otra. Es el partido más importante ahora mismo y vamos con esa idea, con ganas de que llegue el día". Es consciente de que deben centrarse en su partido y no mirar en los demás: "Nosotros más que estar pendientes de otro partido, primero estar a lo nuestro bien concentrados, que se note que los que nos estamos jugando la vida somos nosotros, que eso no lo note el rival y a partir de ahí hacer un buen partido en todos los sentidos".

Conocen y saben como es el Eibar cuando juega en su casa y sobre todo en partidos no se juegan puntos: "Somos conscientes de ello, el Eibar en su estadio es muy fuerte y bueno, en general está haciendo un año muy completo tanto fuera como en casa pero bueno en casa con su gente y para despedirse también ante su afición querrá hacer buen partido y claro que va a ser complicadísimo". Habló también sobre el Athletic, equipo que le cedió al Sporting, y que recibe al Leganés: "Ellos mismos también se están jugando mucho ahora mismo y no pueden perder en casa y ya te digo que en San Mamés llevan un año muy bueno y dudo mucho que se vayan a dejar llevar y como bien he dicho teniendo en cuenta la importancia del partido".

Reconoce que si ganan mañana pueden dar un golpe sobre la mesa: "Yo creo que ganando mañana podemos tener muchas opciones de ganando el partido poder salvarnos y sabemos de ello, por lo tanto no nos queda otra que creer y nosotros creemos".