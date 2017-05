Punto final a la agonía

Google Plus

Nunca una victoria fue tan amarga, y es que el Sporting certificó este domingo el descenso de categoría pese a lograr los tres puntos, con un solitario gol de Burgui, en un estadio tan complicado como es Ipurua. Los empates cosechados por Leganés y Deportivo de la Coruña, en el Nuevo San Mamés y El Estadio de la Cerámica respectivamente, condenan al conjunto asturiano a vivir la próxima campaña en el infierno de la Segunda División.

Se mascaba la tragedia

El Sporting saltó al césped del coliseo eibarrense rígido, triste y apático. Sin saber que hacer con el balón y sin una idea clara de juego. Incapaz de hilar más de dos pases seguidos. Una muestra más de lo que ha sido prácticamente la totalidad de la temporada.

El Eibar, un auténtico equipazo pero carente de la supuesta motivación extra que da estar jugándose la clasificación para una competición europea, manejaba el partido a su antojo. Las llegadas se sucedían, sobre todo por la izquierda del ataque local, defendida por un Douglas Pereira que, de nuevo, mostró un nivel paupérrimo para lo que, se presupone, debe ser un defensa de élite. En los primeros diez minutos, Adrián y Sergi Enrich pudieron adelantar al conjunto vasco pero no estuvieron acertados en la definición. El Sporting respiraba aliviado.

El derecho a soñar despiertos

Poco a poco, los visitantes fueron despertando y comenzaron a trenzar jugadas algo más elaboradas. Había esperanza. Más aún cuando Carmona envío al fondo de la red el cuero tras una buena dejada de Duje Cop. Lamentablemente, el mallorquín se encontraba en fuera de juego, por lo que el gol no subiría al marcador.

A la media hora de juego, Moi Gómez vio el desmarque de Burgui y filtró un pase excepcional que el futbolista extremeño no desaprovechó. Era el 1-0. Definitivamente, el Sporting se había ganado el derecho a soñar con un nuevo milagro.

Burgui bate a riesgo con un disparo cruzado // Imagen: Ángel Ezkurra

Tras el descanso, avisó Lejeune con un cabezazo que se marchó fuera por poco y, más tarde, Juncá con un disparo muy desviado. El Eibar había arrancado fuerte, pero no tardaría en volver a flaquear. Cop pudo ampliar la diferencia con el segundo tanto rojiblanco pero no acertó a rematar ante un Riesgo completamente vendido.

Triste final

Poco después llegarían las malas noticias desde La Catedral. El Lega empataba el partido por medio de Szymanowski. Para más inri, el Villarreal era incapaz de perforar la portería del Dépor. Si las cosas seguían así, la escuadra asturiana era carne de Segunda División.

Salvo un chut lejano de Rivera, el Sporting no sufrió para amarrar la victoria. Por desgracia, los pensamientos de los rojiblancos no estaban ya en Ipurua. Como los malos estudiantes, los pupilos de Rubi dejaron los deberes para el final y, en esta ocasión, la fortuna no les sonrió del mismo modo que había hecho las últimas temporadas.

El descenso era oficial. Los rostros de los fieles seguidores que no quisieron dejar solo a su equipo en este penúltimo asalto bastaban para describir el sentir de toda la afición. Lágrimas que incitan al optimismo. El amor por el Sporting está más vivo que nunca, ya sea en Primera o en Segunda.

Isma López, abatido tras confirmarse el descenso // Imagen: Ángel Ezkurra

¿Y ahora qué?

La situación parece dramática y, efectivamente, lo es. Más allá del descenso, los sportinguistas están realmente preocupados por el futuro de una entidad descabezada y que lleva viviendo en la más absoluta mediocridad, como equipo ascensor, desde que la familia Fernández asumiese el control del club hace más de dos décadas. ¿Será este el principio del fin de la era "Fernández"? Solo el tiempo lo dirá. Mientras tanto, una cosa está clara: el Sporting competirá el año que viene en la categoría de plata del fútbol español.