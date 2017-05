El Sporting B no entiende de relajaciones y hunde el sueño del Tuilla

Sin nada en juego, José Alberto López decidía como no podía ser de otra manera realizar rotaciones dando minutos a los menos habituales pensando en el playoff de ascenso a Segunda División B. Con Nacho Méndez y Pelayo en el División de Honor, el técnico rojiblanco apostaba por un once inicial formado por Javi Benítez, Ricky Menéndez, Ramón Riego, Carlos Cordero, Víctor Ruiz, Cristian Salvador, Isma Cerro, Luismi, Rubén, Pablo Fernández y Álvaro. Por su parte, Chuchi Collado no se guardaba nada a pesar de contar con jugadores apercibidos de sanción, pensando solo en la victoria para concluirla temporada regular en segunda posición con el premio de clasificarse para la Copa del Rey, lo cual le hacía tener en liza sobre el verde de Mareo un once formado por Javi, Andrés Cabranes, Marcos Arango, Prendes, Borja Noval, Piniella, Kike Fanjul, Chicho Villanueva, Villa, Luis Enrique y Álvaro Ponte.

Las ocasiones brillan por su ausencia

Con el pasillo de campeones por parte del Tuilla al Sporting B, el partido se ponía en marcha a las cinco de la tarde siendo notable la presencia de aficionados visitantes en la Ciudad Deportiva de Mareo. A los quince minutos de partido llegaría la primera gran ocasión del partido para el Tuilla cuando Carlos Cordero dejaba el balón para Javi, que lo cogía con la mano con la correspondiente cesión que señalaba el colegiado. Ponte le daría el cuero a Kike Fanjul, que la estrellaba en un rival yéndose el cuero a saque de esquina, el cual moría sin peligro. El encargado de responder sería Pablo Fernández con un disparo raso desde la frontal que no inquietaba a la meta rival. De ahí en adelante nada cambiaría, siendo el Sporting B el encargado de hacerse con la posesión ante la intensa presión del Tuilla.

El peligro sportinguista llegaba a cuenta gotas, pero sobre todo en las botas de Pablo Fernández, que con un nuevo disparo desde la frontal no acertaba y su remate se iba fuera. Al borde del descanso, una buena acción por banda de Ricky terminaba con un pase atrás para que Luismi golpeara de forma excepcional el balón a la escuadra, donde volaba Javi para evitar el tanto local. Sin tiempo para más, el colegiado del encuentro indicaba el camino de los vestuarios para los veintidós protagonistas con un marcador de 0-0 que no servía al Tuilla al estar ganando su partido el Avilés. 45 minutos tenía por delante el cuadro arlequinado para dar el do de pecho y hacerse con los tres puntos en Mareo.

Marcos Arango hace estallar al Tuilla de alegría, pero la ilusión dura un abrir y cerrar de ojos con la voracidad sportinguista

Tras el descanso nada cambiaba, todo seguía igual, sin apenas ocasiones y con el Tuilla replegado cediendo el mando al Sporting B. José Alberto daría descanso rápidamente a Cris Salvador y Pablo Fernández, para dar entrada a Jaime Santos y Pedro Díaz, viendo antes el Tuilla como Chicho Villanueva caía lesionado teniendo que dejar su puesto en el campo a Cris Alonso. Kike Fanjul avisaría desde la frontal con un disparo rompedor que se colaba entre todos los jugadores para que Javi Benítez atrapara sin problemas, teniendo la respuesta diez minutos después Álvaro, cuando con una volea colocada obligó a Javi Torres a estirarse para evitar el tanto rojiblanco. El Tuilla necesitaba como el comer anotar un gol porque tanto Avilés como Langreo metían presión venciendo sus partidos, por lo que tras una falta escorada en el minuto 67, Kike Fanjul cogería el balón, lo pondría al corazón del área para que Marcos Arango llegara con potencia para enviar el cuero al fondo de las redes subiendo el 0-1 al marcador que desataba la locura en la grada por parte de los aficionados arlequinados.

A veinte minutos para la conclusión José Alberto López retiraría a Ricky para dar entrada a Claudio Medina, pasando a jugar con tres defensas en lo que era una clara prueba de cara al playoff de ascenso para tener soluciones en caso de que las cosas no vayan como el técnico quiera. Y las probaturas tardarían en dar frutos tan solo cinco minutos después cuando Álvaro aprovechaba un centro medido para fusilar a Javi Torres colocando el 1-1 en el luminoso. El Sporting B estaba mucho más entero físicamente que su oponente, por lo que a la contra no dudaría en matar el encuentro, siendo Álvaro quien en el minuto 82 se iba solo por banda, llegando al área para poner un balón de la muerte a Claudio, que veía como no podía rematar al llegar antes Prendes, quien con mala suerte al despejar se introducía el balón en su propia portería entregando el 2-1 a favor del cuadro rojiblanco.

El Tuilla saca la bandera blanca

Con el cuadro arlequinado totalmente hundido y sin fuerzas para reaccionar, el Sporting B jugaba a placer teniendo el tercer tanto en el minuto 87, cuando Rubén salía como un avión a la contra, sirviendo el cuero hacia la posición de Álvaro y Claudio, que se molestaban a la hora de controlar el balón para que al final fuera Claudio quien rematara estrellando el cuero en el cuerpo de Javi Torres. Ya en el tiempo de descuento Claudio no sería capaz de ver puerta, y es que tras servirle Álvaro el balón en bandeja, el ariete estrellaba su remate a placer en el pie de Javi Torres, soberbio bajo palos, pero que nada podría hacer cuando en el minuto 92 Rubén no perdonaba en un mano a mano el 3-1.

Al final, el partido concluía con un 3-1 a favor del Real Sporting de Gijón B gracias a los goles de Álvaro García, Prendes en propia puerta y Rubén Sánchez, que contrarrestaban el gol de Marcos Arango. El filial va a la fase de ascenso en primer lugar teniendo dos oportunidades de ascenso y el Tuilla entrará como cuarto clasificado, debiendo jugar la ida el próximo fin de semana en El Candín y la vuelta una semana después lejos de su estadio.