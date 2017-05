SD Eibar - Real Sporting, puntuaciones del Real Sporting, jornada 37 de la Liga Santander

Isma López, con lágrimas en los ojos | Foto: VAVEL

Puntuaciones: (0-3 Muy mal / 4 Mal / 5 Regular / 6 Bien / 7 Bastante bien / 8 Muy bien / 9 Fantástico / 10 Excelente / S.C.: Sin calificar)

Rubi

7- Planteó bastante bien el partido, el Sporting jugó muy bien la pelota y supo defender el buen juego por bandas del Éibar, pero en los últimos minutos decidió abandonar el juego ofensivo y encerrarse atrás cambiando el esquema de un 4-5-1 a un 5-4-1.

Cuéllar

6- No tuvo casi trabajo el guardameta extremeño. Todo lo que tuvo que parar lo paró, excelente saliendo a por los balones altos. Pese a los dos palos, el Éibar no puso a prueba al guardameta. De los mejores del Sporting esta temporada.

Douglas

7- Gran trabajo del brasileño en el marcaje de Inui, evitando que el extremo asiático crease peligro y buen trabajo ofensivo. Luchó todo lo que pudo, el Douglas de ayer es el Douglas que quiere ver la afición rojiblanca.

Babin

8- Excelente trabajo del zaguero sportinguista, que está haciendo un final de temporada exquisito junto a Jorge Meré. Mente fría y sin arriesgar en los pases. El martinico se está ganando a la afición rojiblanca.

Jorge Meré

8- Merece la misma nota que su compañero en la zaga, por su buen trabajo defendiendo y su coordinación. El joven zaguero supo cubrir muy bien a Enrich, que acabó desquiciado al ver que no podía con el muro formado por Meré y Babin.

Canella

7- Partido serio del capitán que defendió bien su banda, y que gracias a su esfuerzo defensivo los locales solo pudieron centrar un par de veces. En ataque no fue muy protagonista, pero no tuvo error alguno en los pases. Parece que resurge de sus cenizas el capitán.

Foto: LaLiga

Sergio Álvarez

6- Buen partido del avilesino, que no muestra su mejor versión, pero lucha, corre y casi nunca falla. Ofensivamente lo intentó, bien jugando el balón en línea de tres cuartos, pero nada que destacar en lo ofensivo.

Mikel Vesga

7- Partido discreto del vasco, que defendió bien y ofensivamente no tuvo tanto protagonismo como en jornadas anteriores, pero inició la jugada del gol y dio otro gran pase de cuchara a Cop (la jugada acabó con gol anulado). Su clase y su claridad de juego dan seguridad al Sporting

Carmona

9- Gran partido del mallorquín, que es lucha, calidad y pundonor. Excelente trabajo ofensivo, sacando oro de cada jugada en la que tocaba el balón, hizo muestra de la magia que tiene en los pies, llegó a marcar un gol, pero se lo anularon. Lideró el ataque rojiblanco hasta que le cambiaron.

Burgui

6- Partido discreto del canterano del Madrid, que abusó del balón en alguna ocasión, pero corrió y lo intento. Nada más que destacar de su partido, pese a haber anotado el gol que dio la victoria a los asturianos.

Moi Gómez

8- Muy buen partido del joven mediocentro, buen juego sin balón, alardeó de clase y dio un excelente pase a Burgui para que hiciese el gol. Este es el Moi Gómez que queremos ver, un Moi atrevido y luchador.

Duje Cop

5- Demasiado discreto el partido del croata, se desmarcaba y lo intentaba, pero no fue su día. Tuvo una ocasión para matar el partido, pero se durmió y dejó que Junca le alcanzase. No está fino el croata en las últimas jornadas.

Xavi Torres

S.C.- Cumplió su cometido: que los locales no marcasen goles. No tuvo protagonismo con el balón, por lo que no tiene calificación.

Amorebieta

S.C.- Salió para situarse como tercer central. Despejó los balones que tenía que despejar. No obtuvo protagonismo, por lo que no tiene calificación.

Isma López

S.C.- Salió con el partido casi terminado, apenas tuvo el balón, no pudo sumar.