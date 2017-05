Javier Fernández: "Esta semana tomaremos una decisión sobre la continuidad de Nico"

Google Plus

Javier Fernández en una rueda de prensa pasada | Foto: Diego Blanco - VAVEL

El actual presidente y máximo accionista del club, Javier Fernández, atendió la llamada de “El Transistor” de Onda Cero el pasado lunes, un día después de conocer que el Sporting era ya equipo de Segunda División la temporada que viene. Fernández habló sobre varios asuntos que están sobre la mesa una vez terminada la temporada como la continuidad de Nico Rodríguez, la posible venta del club y su estado económico o el futuro de Jorge Meré.

Todavía digiriendo el descenso, el presidente sportinguista ya está planificando la siguiente temporada y el primer paso es el cambio del director deportivo. Es un secreto a voces que Nico Rodríguez, el actual director deportivo del club, no continuará la próxima temporada en este lugar, pero Javier Fernández no quiere precipitarse y asegura que esta semana él y su equipo tomarán la decisión definitiva de su continuidad después de hablar con él. Sobre la continuidad de Rubi, Fernández aseguró que la decisión pasa primero por la dirección deportiva por lo tanto todavía no se ha concretado nada.

“Hemos conseguido darle un giro”, decía Javier Fernández sobre la situación económica del club. Y es que el empresario asturiano asegura que se ha conseguido remontar la crisis en la que estaba metida el club hace dos años y el club en diciembre estará libre de deudas. “El club no está en venta”, así de claro era el presidente del Sporting al ser preguntado sobre la posible venta de la entidad rojiblanca, aunque también ha dicho que a partir de diciembre empezarán a escuchar ofertas.

Una duda que tienen muchos aficionados es si Jorge Meré seguirá en el Sporting la temporada que viene y Fernández ha dejado clara la postura del club. “Nuestro deseo es que siga en el Sporting y lo que queremos es manter la plantilla y crecer”, ha dicho el asturiano explicando también que la actual situación económica del club no hace necesario vender jugadores y las altas y bajas serán puramente decisiones deportivas.