Rubi:"A mi nadie me ha citado todavía"

Google Plus

Imagen: Diego Blanco

Rubi ha hablado esta mañana en rueda de prensa, en la que puede ser o no una de sus últimas ruedas de prensa como entrenador del Sporting, y quiere despedir la temporada en Primera con una buena victoria ante el Betis en casa.

Dice que aunque sea el último partido evidentemente hay que salir con motivación para despedir algo mejor esta mala temporada, aunque ya no sirvan de nada otros tres puntos.

Una de las dudas de los periodistas presentes era por qué seguían entrenando a puerta cerrada a final de semana, a lo que Rubi contestó que seguirá con sus planes hasta el último partido, para conseguir acabar la temporada con 33 puntos, y no quiere que su rival "pueda adivinar ningún tipo de información".

Ha hablado sobre el conjunto en general del equipo, el cual cree que es un muy buen vestuario profesional, teniendo en cuenta lo difíciles que son los vestuarios en primera división, pero aún así con detalles de ciertos jugadores, de los que piensa que “podrían haber dado algo más”.

“Yo quiero ganar el partido”. Decía esto en referencia al once inicial que ya tenía mas o menos diseñado, en el que no descarta que no haya cambios el sábado para premiar a ciertos futbolistas que en su opinión, se lo merecen.

Ha hablado sobre algo que en cierta parte tiene en vilo al sportinguismo, su futuro. Futuro que asegura que todavía no sabe, ya que dice “nadie me ha citado”, lo cual entiende, ya que aún no ha acabado la temporada y se debe trabajar hasta el final de la misma.

Habló sobre la reacción que cree que tendrá El Molinón, y en su opinión será de enfado, como piensa que es lógico por la situación en la que se encuentran. Pero opina que “la afición es soberana, y si está enfadada es por algo”, algo que opina que es normal, y no reprochable porque El Molinón le ha aportado más de lo que le ha quitado, que no ha sido prácticamente nada.

Tuvo también palabras para el mercado invernal que tuvo el equipo, y sobre el que piensa que los jugadores fichados eran del perfil deseado, en el medio campo, por ejemplo el de Mikel Vesga, que aportó equilibrio y jerarquía. En la delantera, en la que buscaban como es normal, alguien que asegurara gol, y piensa que Duje Cop ha aportado bastante, y que muchas veces no ha tenido la suerte de su parte.

“Tenemos una planilla que ha demostrado que podía salvarse”, pero inmediatamente añadía que ha llegado más tarde de lo que se necesitaba para la permanencia. Asegura que la plantilla del Sporting es una de Primera división, y que en Segunda será excelente y da garantías de estar arriba y luchar por el ascenso.

Aseguró también que le gustaría quedarse para intentar el ascenso, “sobre todo por lo que significa este club y como nos han tratado”, pero que si no están confiados y convencidos prefiere no quedarse, por que piensa que esto lleva al fracaso.

“Hemos estado muy cerca de conseguirlo”. Para concluir, siguió diciendo algo que parece un pensamiento general de lo que fue toda la temporada, en la se piensa que no ha tenido toda la suerte que se merecieron.