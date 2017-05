Google Plus

Previa Sporting de Gijón - Real Betis: El adiós a primera.

La liga 2016/2017 toca a su fin en El Molinón y, aunque ya no hay nada en juego, será un partido de emociones donde la afición despedirá a varios jugadores que no van a vestir de rojiblanco la próxima temporada. Es el caso de, entre otros, Burgui, Douglas, Afif, Duje Cop o Vesga que volverán a sus respectivos equipos tras finalizar la temporada de cesión. Cabe recordar que el Sporting tenía una opción de compra obligatoria en caso de permanencia por Duje Cop que procede del Cagliari italiano. Por desgracia para los aficionados asturianos, esa cláusula automática no entrará en vigor al confirmarse el descenso del equipo rojiblanco la pasada semana en Eibar donde, a pesar de la victoria en tierras vascas por 0-1, Deportivo y Leganés sumaban un punto en sus respectivos compromisos dejando al equipo de Rubi sin opciones matemáticas de salvación.

Otros jugadores que podrían abandonar Gijón, a pesar de no ser cedidos, son: Amorebieta debido a su alta ficha, Meré que probablemente tendrá jugosas ofertas de Primera División, Xabi Torres que acaba contrato o Víctor Rodríguez también debido a su alta ficha y a que también recibirá varias ofertas de equipos de La Liga.

¿El adiós a Rubi?

Una de las incógnitas reside en saber si será también la despedida de Rubi, que no fue capaz de reconducir la situación a pesar de contar con más de media temporada a los mandos de la escuadra de Mareo, o si, por el contrario, será él quién lidere el nuevo proyecto sportinguista que tendrá como objetivo indiscutible el ascenso. El técnico catalán ha manifestado públicamente su deseo de seguir en Gijón, donde se encuentra a gusto, además de señalar que se siente capacitado para devolver al Sporting a la élite del fútbol español.

Esta continuidad dependerá de la decisión que tome el director deportivo que debe planificar la próxima temporada y que aún debe ser nombrado por el consejo de administración del Sporting, dado que todo hace indicar que Nico Rodríguez saldrá del club al ser señalado como el primer responsable del fracaso de un arriesgado proyecto cuyo plan fue el de disolver el "equipo de los guajes" sustituyéndolo por una serie de fichajes que, en su gran mayoría, rindieron a un nivel muy pobre.

Partido sin historia

La falta de objetivos de ambos equipos hace que lo que suceda en el verde pase completamente a un segundo plano. A pesar de ello el equipo sportinguista quiere despedirse de la afición de la mejor manera posible brindando una victoria que maquille la mala temporada.​

Rubi, con casi toda la plantilla a disposición, ha convocado a 20 futbolistas para el encuentro: Cuéllar, Diego Mariño, Whalley, Douglas, Babin, Jorge Meré, Amorebieta, Sergio Álvarez, Víctor Rodríguez, Carlos Castro, Nacho Cases, Burgui, Canella, Afif, Isma López, Carmona, Xavi Torres, Vesga, Moi Gómez y Cop. De entre ellos tienen que salir dos descartes antes del partido.

La rueda de prensa del entrenador rojiblanco previa al partido ha tenido como tema principal el análisis de la temporada destacando sobre el equipo que: "Ha demostrado que podía salvarse y para Segunda me parece excelente con retoques", algo que parece utópico ya que se prevén varias salidas.

Enfrente estará un Real Betis que también quiere acabar con buen sabor de boca. Prueba de que no vale dejarse llevar de cualquier manera es que, a pesar de estar ya matemáticamente salvados, el consejo de administración destituyó a Víctor Sánchez del Amo tras sufrir dos goleadas consecutivas ante el Alavés en el Benito Villamarín (1-4) y Leganés en Butarque (4-0), siendo la gota que colmó el vaso de la pobre imagen que estaba dando el conjunto sevillano. Tras esta destitución se hizo cargo del equipo Alexis Trujillo hasta final de temporada, debutando con un meritorio empate en Sevilla ante el Atlético de Madrid el pasado fin de semana.

El entrenador interino se desplaza a Gijón con algunas bajas entre las que se encuentra el exrojiblanco Tony Sanabria. La convocatoria está formada por 18 futbolistas: Dani Giménez, Manu Herrera, Rafa Navarro, Bruno, Pezzella, Mandi, Donk, Tosca, José Carlos, Durmisi, Petros, Brasanac, Dani Ceballos, Jonas Martin, Cejudo, Joaquín, Nahuel y Rubén Castro.

El entrenador canario ha recalcado en la rueda de prensa que: "Vamos a intentar hacer un buen partido y conseguir un buen resultado”.

Aficiones hermanadas

El partido deparará de nuevo el reencuentro de dos aficiones "hermanas". Casualmente, el equipo verdiblanco estuvo presente en las alegrías sportinguistas de los últimos dos años, presenciando y celebrando el ascenso en la última jornada de la temporada 2014/2015 en el Benito Villamarín ante un Real Betis que ya había ascendido algunas jornadas antes, así como la permanencia de la temporada pasada gracias a la victoria del Sporting ante el Villarreal y a que el equipo sevillano hizo lo propio con el Getafe a pesar de llegar a ese partido con los deberes hechos. Esta vez el encuentro será una despedida esperando que sea un breve "hasta pronto".

El árbitro: Ignacio Iglesias Villanueva

El encargado de repartir justicia en el encuentro será Ignacio Iglesias Villanueva, del comité de árbitros gallego.

El colegiado coruñés de 42 años lleva arbitrando en Primera División desde 2010. Durante esta temporada ha dirigido 19 encuentros con ocho victorias locales, cuatro visitantes y siete empates, uno de los cuales fue en el único encuentro en el que arbitró al Sporting esta temporada. Fue en la jornada 10 ante el Sevilla en El Molinón, partido que acabó 1-1.

Posibles onces