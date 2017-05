Burgui: "Me gustaría volver"

Burgui durante un entrenamiento. Foto: Diego Blanco - VAVEL

Burgui comenzó la rueda de prensa afirmando que el próximo enfrentamiento es difícil de jugar puesto que el equipo ya está descendido y sin ninguna posibilidad de permanecer en primera división. Después opinó sobre su aportación al Sporting, afirmó que la temporada la comenzó bien, después tuvo una mala racha, y al final consiguió recuperarse. Sin embargo, el jugador sportinguista también afirmó que podía haber dado más al equipo, pero que se encontraba contento con su aportación a nivel individual. En el momento de evaluar al equipo, Burgui afirmó: “El análisis es malo porque no hemos conseguido nuestro objetivo, además en algunos momentos también nos ha faltado suerte”.

El jugador extremeño también agradeció como le ha tratado el club. “Estoy muy agradecido, los compañeros, el club y la afición se han portado muy bien conmigo. Con el Real Madrid solo me queda un año de contrato, después decidiremos, pero si el Sporting consigue ascender me plantearía volver aquí”. También habló sobre los entrenadores que tuvo en su recorrido por el club gijonés. “Con el Pitu estuve bien, lo que pasa que era un mal momento. Rubi me dio mucha confianza y creyó en mí, pienso que he terminado la temporada tan bien gracias a él”. Continuo elogiando a Rubi: “El vestuario está contento con él. Yo creo que ha hecho un buen trabajo pero quizás le ha faltado tiempo”. Cuando le preguntaron sobre el futuro del actual técnico, Burgui afirmó: “Ojalá continúe porque se lo merece. No sé si va a seguir, muchos jugadores no sabemos lo que va a pasar”.

Por otra parte, Burgui continuó lanzando indirectas al club que pertenece y a su agente. “Ya he hablado con mi agente y le comunicado que me gustaría volver a este club, sin embargo todavía me queda un año de contrato con el Real Madrid”. El delantero rojiblanco también resaltó que algunos aficionados piensan que los jugadores firman un año de contrato y después se van. Ante estos pensamientos Burgui afirmó que estos comentarios duelen, porque ellos vienen a dar lo mejor al club.

Por último, el jugador extremeño dio las gracias a la afición. “A la afición no se le puede reprochar nada porque en los momentos más difíciles han estado con nosotros. Una afición como esta no la he visto en ningún equipo. Es la espina que se te queda clavada, no haberle dado a los aficionados lo que querían”.