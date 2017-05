Rubi: "Es un momento triste para nosotros"

Rubi en una sesión de entrenamiento. // Imagen: Diego Blanco.

Rubi dejó claro que hoy han realizado un buen partido y han tenido más eficacia en los tiros a puerta en los primeros minutos: "Hoy hemos salido bastante bien, hoy sí que hemos tenido el acierto de la primera que hemos llegado marcar y poco a poco, sobre todo a raíz del empate, nos hemos puesto un poco nerviosos y el Betis se ha empezado a crecer y la segunda parte al final hemos conseguido igualar la superioridad que estaba teniendo en cierto momento el Betis pero creo que el resultado es justo". Pero tras la buenas palabras, llegan las malas​, sobre todo cuando fueron a darles las gracias a la afición y a despedirse por última vez de la máxima categoría: “Un momento triste para nosotros porque al final ir a dar las gracias un poco entre dar las gracias y pedir perdón por no conseguir estar en primera el año que viene pero por lo menos ser agradecidos con el apoyo que nos han mostrado durante todas estas semanas”.

Expone también sobre si es justa o no la clasificación tras la temporada cosechada por los asturianos: “Yo creo que siempre al final la clasificación es justa, entonces yo diría que sí, hemos hecho 21 puntos, teníamos que haber hecho más por lo tanto yo creo que sí, sí que es cierto que yo pienso que en momentos determinados de la liga, ya no te diría partidos concretos, sino últimas jugadas del día del Málaga, última jugada del día del Depor, última jugada del día del Madrid, última jugada del Espanyol y nunca nos ha sonreído la fortuna pero es lo que hay y si no te ha sonreído la fortuna es porque no te la habrás merecido”.

Espera, a su vez, que se tomen las decisiones oportunas cuanto antes: “Yo espero que se tomen decisiones lo antes posible porque al final todos necesitamos saber nuestro futuro, pero obviamente tengo a mi hijo aquí en el colegio así que vamos a estar aquí bastante tiempo y a partir de ahí es sobre todo mirar, en función de las decisiones que se hayan de tomar pues ir tomándolas, pero yo de aquí no me voy a ir”.

Para finalizar habla sobre el estado de ánimo de los jugadores: “No están contentos y lo han tenido que manifestar y nada más, lo tenemos que aceptar y nos obliga a ser mejores profesionalmente como jugadores, como técnicos para intentar no repetir situaciones así porque no son nada agradables”.

No sólo se pronunció Rubi, sino que también lo hizo a pie de campo Carmona escasos minutos después de haber finalizado el encuentro, donde dice claramente que querían terminar la temporada con una victoria: “Queríamos acabar lo mejor posible por el público, por nosotros, por todos pero no ha podido ser al final, un empate pero yo creo que ahora nos acordamos de partidos en casa como el Málaga, el Depor y el Celta que si hubiésemos conseguido puntuar pues estaríamos en otra situación, pero si estamos aquí es porque lo hemos merecido y ahora hay que pelear para volver cuanto antes”.