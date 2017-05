El Sporting B necesitará una obra maestra en Olot

Google Plus

La hora de la verdad había llegado. Real Sporting de Gijón B y Unió Esportiva Olot llegaban al partido de ida de la fase de ascenso a Segunda División B en un estado de forma inmejorable, y en un marco perfecto, donde hasta dos mil personas llenaban las gradas de la Ciudad Deportiva de Mareo haciendo que el feudo rojiblanco fuera una auténtica caldera. A sabiendas de la importancia del encuentro y teniendo a toda la plantilla disponible José Alberto López apostaba por un once inicial en el que se encontraban sobre el verde Dani Martín, Juan Cifre, Carlos Cordero, Juan Rodríguez, Víctor Ruiz, Cris Salvador, Isma Cerro, Nacho Méndez, Claudio Medina, Pablo Fernández y Jaime Santos. Por su parte Ramón Mª Calderé no escondía la importancia de salir con vida de Mareo con vistas al choque de vuelta compareciendo con un once inicial en el que se encontraban Xavier Ginard, Cervera, David Escudero, Abel Sole, Albert Blázquez, Roger Vidal, Marc Mas, Oriol Santos, Lluis Micalo, Alberto Malagon y Héctor Simón.

Las ocasiones brillan por su ausencia

Como no podía ser de otra manera, el choque comenzaba en la Ciudad Deportiva de Mareo con intensidad, buscando ambos equipos hacerse con la posesión del balón para llegar al área rival con peligro. Mareo, un auténtico fortín durante la temporada, vestía sus mejores galas con más de 3.000 personas que hacían del feudo rojiblanco una auténtica caldera. Lo intentaría desde la frontal Isma Cerro, pero su disparo se iba fuera por muy poco en el primer tanto, el cual estaría cerca de llegar en el minuto diecisiete, cuando Claudio controlaba un balón dentro del área, dándose rápido la vuelta para fusilar a Xavier Ginard, que hacía una espectacular parada cuando ya se cantaba el gol en la grada. De ahí en adelante los minutos pasarían con más pena que gloria, viendo en tan solo dos minutos amarilla Lluis Micalo y Héctor Simón, comenzando a aparecer la dureza en el juego por parte del cuadro catalán, buscando cortar los avances rojiblancos y sobre todo, el ritmo.

A pocos minutos para el descanso seguiría el Sporting B asediando la portería rival, para que un centro de Claudio Medina lo rematara Jaime Santos de volea demasiado alto. Cris Salvador sería el siguiente en probar suerte, pero su remate se iba desviado desde la frontal. Al borde del intermedio tendría Claudio Medina el gol en sus botas, pero el ariete leonés veía como su remate se iba desviado por muy poco. Sin tiempo para más, el colegiado del encuentro indicaría el camino de los vestuarios para los veintidós protagonistas, yéndose estos con un marcador de 0-0, el mismo con el que había arrancado 45 minutos antes el partido.

El Olot aprovecha un grave error defensivo para anotar el único gol del partido y poner la eliminatoria muy de cara

Tras quince minutos de descanso en los que aclarar ideas era la prioridad por parte de ambos técnicos, la segunda mitad se ponía en marcha en la Ciudad Deportiva de Mareo sin cambio alguno en ninguna de las dos escuadras. El segundo acto arrancaba igual que el primero, con la intensidad por bandera y las ocasiones brillando por su ausencia hasta que en el minuto 58 Cris Salvador provaba suerte desde la frontal con un disparo que se envenenaba para que al final Xavier Ginard consiguiera despejarlo de sus dominios. A media hora de la conclusión José Alberto López movería el banquillo por primera vez, dando entrada a Pedro Díaz en lugar de Jaime Santos. Un fallo defensivo de Juan Rodríguez a la hora de despejar en el minuto 62 dejaba el balón muerto en el área para que Oriol Santos controlara a placer y con suma facilidad batiera a Dani Martín para subir el 0-1 al electrónico.

Como no podía ser de otra manera tras el gol, el Olot comenzaba a perder tiempo de forma excesiva, haciéndose el Sporting B con el dominio del balón para que Pablo Fernández tuviera el empate en sus botas al enganchar un balón botando que se terminaba yendo demasiado alto. Jugaría con fuego a quince minutos de la conclusión Xavier Ginard, cuando al recibir un pase de un compañero veía como Pedro Díaz le encimaba obligándole a sacar un magistral regate para posteriormente despejar el cuero. Nacho Méndez lo intentaría minutos después, pero su remate no encontraba portería. De ahí en adelante el cuadro rojiblanco se volcaba sobre la meta olotense sin premio, llegando al final del encuentro con un marcador de 0-1 a favor del UE Olot, quedando noventa minutos el próximo domingo para terminar de decidir qué equipo es merecedor de llevarse el ascenso a Segunda División B.