Divorcio entre club y afición

El Molinón // Imagen: La Liga

Son momentos de gran tensión y distanciamiento los que se viven estos días entre el Sporting de Gijón y sus aficionados. Un descenso de categoría siempre tensa la cuerda entre los equipos y su afición, pero la relación entre el equipo gijonés y los fieles seguidores asturianos comenzó a desgastarse mucho antes.

La preparación de la temporada genera dudas

La planificación de la recién finalizada temporada 2016-2017 ya generó polémica el verano pasado a medida que “los guajes”, protagonistas del milagroso ascenso en 2014 así como de la milagrosa permanencia en la última jornada de la temporada pasada, iban saliendo por la puerta de atrás. Fueron muchos los seguidores que se manifestaron contrarios a esta arriesgada decisión a través de las redes sociales. Y no solo ellos, también uno de los capitanes del conjunto rojiblanco, el “Pichu” Cuéllar, publicaba en su Instagram un misterioso mensaje que nunca llegó a aclarar públicamente pero que parecía un mensaje hacia el Sporting tras la salida de varios canteranos en pocos días: "No valoraste todo lo que hice por ti... Aunque me duela, me marcho, pero te aseguro que llorarás mi ausencia...".

Y como si de una profecía se tratase, todo el sportinguismo recordaba y echaba de menos a lo largo de esta temporada el compromiso, la lucha y el buen hacer de estos “guajes”.

Según pasaban las jornadas y el Sporting se hundía más y más en la tabla, lo que había comenzado como un grupo de aficionados unidos contra la gestión de la familia Fernández, comenzaba a tener más adeptos y cobrar protagonismo alegando la falta de interés de la directiva en reconducir la situación deportiva unido a una escasa atención hacia los aficionados.

El Sporting enfada a la afición

Prueba de ello fue un tuit publicado por la cuenta oficial del club el 16 de marzo de este año haciendo referencia al partido de la jornada 33, acompañado, erróneamente, de una imagen de aficionados del Atlético de Madrid. El club intentó solventarlo con otro tuit que decía: “Es tan importante el partido de @LaLiga frente @CAOsasuna que hasta buscamos apoyo de aficiones amigas. No puedes faltar #BatallaSinCesar”

Evidentemente, con el equipo en una situación crítica, esto desató la ira de varios aficionados y el humor irónico de otros. Al Community Manager del club le costó el puesto.

Las semanas pasaron y, con un respaldo ya mucho más generalizado al movimiento anti Fernández, el Sporting consumó su descenso a la categoría de plata del fútbol español. Los aficionados esperaban algún tipo de comunicación por parte del club animando al aficionado o reconociendo los errores cometidos que derivaron en un doloroso descenso, pero nada más lejos de la realidad. Desde el club no se pronunció nadie y, por si esto no fuera suficiente, desde la cuenta oficial de Twitter del Sporting se publicaba el siguiente texto en referencia al último partido de liga: “#SportingRealBetis Hoy se baja el telón en El Molinón. Un buen final hoy para un mejor comienzo de la próxima temporada #BatallaSinCesar”. Ya no había lugar al humor irónico en las respuestas, el enfado de la afición era evidente.

Divorcio total

El último partido, el mismo al que hacía referencia este tuit, acabó con una sonora pitada y pañolada al palco por parte de la mayoría de los presentes en El Molinón, hartos de una gestión por parte de una familia bajo cuya gestión se consumó el tercer descenso en 25 años de mandato. Cabe señalar que el club rojiblanco lleva cinco descensos toda su historia, casi 112 años desde su fundación.