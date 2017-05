Traoré: "En el Sporting me encontré con mis sensaciones"

Traoré en su debut con el Sporting ante el Alavés // Imagen: La liga.

Lacina Traoré (Costa de Marfil, 20 de agosto de 1990), ha repasado para la revista Sportmanía la los meses que ha pasado en Gijón tras su cesión por parte de A.S. Mónaco en el pasado mercado invernal.

El delantero africano llegó como el fichaje “top” que pedía Rubi, debutando con gol en los escasos 20 minutos de los que disfrutó en la jornada 21 ante el Alavés, enviando así un mensaje de esperanza a la grada de El Molinón. Después de eso gozó de minutos con escaso protagonismo en las siguientes jornadas, hasta que jugó su último partido ante el Málaga en la jornada 30, no volviendo a pisar el verde con la elástica rojiblanca por una misteriosa lesión.

La realidad de su breve periplo sportinguista es que ha dejado unos números muy pobres a la vera del Piles, con tan sólo dos goles (frente a Alavés y Granada respectivamente) en 463 minutos disputados repartidos en 8 partidos. Desde luego que ocasiones no le han faltado ya que ha fallado oportunidades inmejorables en varios partidos que de haber acertado, posiblemente, los aficionados sportinguistas no tendrían que ver a su equipo en segunda división la próxima temporada.

Sin embargo, Traoré hace un balance positivo de su paso por tierras asturianas asegurando que “la temporada ha ido bien, no me quejo. Necesitaba tiempo para jugar y creo que las cosas han ido muy bien. El Mónaco me cedió para tener tiempo para jugar y en el Sporting me encontré con mis sensaciones". El jugador además comentó que “estoy en contacto con mis agentes y primera intención es volver al Mónaco” pero también abrió las puertas a otros destinos al asegurar que “tengo una oferta de España y otra de Inglaterra”.

Es, desde luego, un punto de vista muy diferente al que tienen los aficionados asturianos que consideran su fichaje un clamoroso error de Nico Rodríguez, el cual abandonará las oficinas de Mareo tras el fracaso absoluto de su proyecto.