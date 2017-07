El Sporting abre expediente disciplinario a Babin

Babin entrenando. Foto: Vavel (Diego Blanco)

El martes por la tarde el Real Sporting de Gijón sacó un comunicado oficial sobre el "caso Babin". La estructura del comunicado la encabezaban los antecedentes del caso, pues la selección de Martinica convocó a Babin, y este, autorizado por el club, asistió a la cita con su selección. Babin se lesionó durante su estancia en la selección e incapacitó su disponibilidad para jugar en el club durante seis semanas, en las que el club rojiblanco cubrió su salario.

El club pidió a la selección de Martinica que cubriesen ellos el salario de Babin mientras estuviese lesionado, pero el conjunto nacional martinico respondió acogiéndose a su seguro. Su seguro decía que solo cubrían salarialmente a los clubes de sus empleados en caso de muerte o de que se le retire la licencia, por lo que la selección martinica se desentendió del tema pese a no ser una selección FIFA.

Tras los antecedentes, el club rojiblanco decidió no volver a dejar a Babin ir con su selección. Y así se lo hizo saber Nico Rodríguez a finales de mayo. Pero el jugador no afirma esa versión, y dice que Torrecilla le avisó muy tarde de que no podía jugar la GOLD CUP, por lo que el Sporting le ha abierto un expediente disciplinario, ya que se avisó en tres ocasiones a la Liga Martinica, a la Federación de Fútbol Francesa y al Comité del Estatuto del Jugador de la FIFA. No obstante el jugador ha tomado la decisión de no jugar la GOLD CUP, pues él, su representante y su selección pensaron que era lo mejor para ahorrar problemas a la expedición.

Este expediente podría facilitar la salida del martinico, que ha sido esencial en el esquema rojiblanco durante el final de temporada. La afición rojiblanca se empezó a identificar con el martinico, pero ahora parece que no va a continuar por su desacuerdo con la SAD rojiblanca. Con la más que posible salida de Babin, el club podría perder a los tres centrales más importantes en el esquema del club (Babin, Jorge Meré y Fernando Amorebieta). Babin dejó caer en una entrevista en el Comercio que su futuro está en el aire diciendo: "No sé si jugaré la temporada que viene en el Sporting, el club ha abierto un expediente disciplinario muy fuerte sin que yo haya jugado con mi selección".