TESLA cumple por adelantado con el Sporting

Imagen: Diego Blanco

El Real Sporting de Gijón ha sacado en la tarde de este miércoles una nota de prensa en la que confirmaba el acuerdo de patrocinio con la empresa asturiana TESLA.

En dicho comunicado el club informaba de una reunión que había tenido lugar esa misma tarde entre la entidad rojiblanca y la empresa TESLA en la que se han completado los pagos por el patrocinio de la compañía al Sporting de Gijón en la temporada 2017/18 antes de su comienzo.

También, en la nota, el club agradecía a la empresa asturiana el cumplimiento por adelantado de las obligaciones de pago que estaban previstas en el acuerdo entre ambas entidades, lo cual consideran una circunstancia excepcional en este tipo de acuerdos.

Tras esta reunión, los departamentos de marketing y comunicación de las dos entidades, han mantenido otra reunión más en la que se coordinaron las diferentes acciones para que sea posible la activación del acuerdo de patrocinio para que los abonados del Sporting de Gijón se beneficien del mismo.

Y para terminar el comunicado, el club aseguraba que gracias a “la energía” de la compañía asturiana la entidad rojiblanca logrará devolverlos al lugar en el que quieren estar, por ser una empresa sostenible y de confianza.

A pesar de las acusaciones que la empresa energética asturiana recibía no hace mucho por impagos en un concierto que organizaba una productora musical y que al final acabó cancelando, el club gijonés sigue confiando en la empresa y estos no les defraudan, y empiezan dando una buena imagen, nada más y nada menos que adelantándose en los pagos que habían acordado con el club, el cual, como dijo en el comunicado oficial, se mostraba sorprendido ya que esto no se suele dar con frecuencia en este tipo de acuerdos.