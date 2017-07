Meré y su 'Rojita' no pudieron con Alemania

Imagen: Diego Blanco

Jorge Meré, central del Sporting, ha jugado la pasada noche de viernes la final del Europeo sub 21 con España, la cuál no pudo vencer a Alemania, que ganaba el partido por 1-0 (Weiser) y se llevaba su segundo campeonato continental.

El central asturiano ha sido titular en todos los partidos de la “Rojita” de Albert Celades en la competición europea disputada en Polonia, ya que es y ha sido uno de los pilares fundamentales en las categorías inferiores de la Selección absoluta de fútbol. Por su aplomo y seguridad en la zaga defensiva Meré se ha convertido en un jugador indispensable ya en la selección sub-21, limpio y sin a penas fallos en esta competición, ha sido junto a Jesús Vallejo, un seguro de vida para los españoles, y probablemente uno de los mejores de esta competición europea.

En una competición en la que España se mantuvo invicta hasta la final, Jorge Meré tuvo mucho que ver, ya que fue de los más contundentes en defensa, y solo se destaca un reciente y pequeño error en la final, que no tuvo mayor incidencia, ya que España no salió mal parada por culpa de ese error.

El talento y valor de Jorge Meré ha ido aumentando con el paso de las temporadas, y por supuesto no ha pasado desapercibido por las categorías inferiores del conjunto nacional, y desde luego que convertirse en el “jefe” de la zaga sportinguista con tan solo 20 años le ha valido para que Albert Celades una vez más haya puesto sus ojos en él, y haya confiado para ser su central titular en la competición europea en la que los Sub 21 son 4 veces campeones.

No ha tenido su día en la final, no ha resaltado tanto en defensa como en otras ocasiones en las que se ha le ha visto mucho más contundente y seguro, ha tenido errores y despistes que no son comunes, y Vallejo ha sido superior a él en aspectos defensivos. Pero como bien se sabe la actuación de un solo jugador no decide una final, y las buenas actuaciones defensivas del central asturiano no han sido suficientes para que España se haya proclamado campeona de Europa por quinta vez