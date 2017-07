Cuéllar se despide entre lágrimas

Google Plus

Imagen: Ángel Ezkurra

‘Pichu’ Cuéllar, el que ha sido guardameta del Real Sporting los últimos nueve años, ha salido esta mañana a la sala de prensa a dar el adiós oficial delante de la prensa y de algunos de los que ya son sus ex compañeros. Ha sido una rueda de prensa llena de lágrimas y de sentimientos encontrados hacía el club y su afición por parte del portero, que no es muy dado a lo sentimental pero que en un momento así es casi imposible que no se le saltasen las lágrimas.

El ya ex portero del Sporting ha recalcado que "esto no es ni mucho menos una despedida" y afirmaba que por eso no se había preparado nada para el acto, porque es simplemente un "hasta luego" a todas las personas que le ayudaron en el transcurso de su etapa en el club asturiano, donde ha encontrado su segunda casa, y a su otra familia.

"Es un acto que tenía que hacer por respeto, sobre todo a la afición, y a los compañeros, aunque se me va a hacer muy complicado", decía visiblemente emocionado en el momento en el que le saltaban las lágrimas.

Tras recomponerse todo lo posible continuaba explicando que la decisión de marcharse es tomada estrictamente desde el ámbito profesional, y explicaba que era debido a la corta carrera que tienen lo futbolistas profesionales, y por lo tanto, debido a su edad, debe salir a aprovecharla. En lo personal, no tiene ningún tipo de pega ni en la ciudad ni en el club.

Quiso tener palabras de agradecimiento hacia todas las personas del club, recalcando sobre todo a los que hicieron posible su llegada al club asturiano: Manuel Vega Arango, Emilio de Dios, el que era entonces secretario técnico, y al ya fallecido Manolo Preciado. Tampoco ha querido olvidarse a todos sus compañeros de equipo, y de ningún trabajador de Mareo ni de El Molinón. También ha querido recordar y agradecer a todos los entrenadores que han pasado por el club durante su etapa en el mismo, desde Manolo hasta Rubi. Y para concluir agradecía a la afición, "que es lo que realmente sustenta el sueño de mucha gente. Ojalá volvamos a ver a nuestro Sporting en primera".

Cerraba así Iván Cuellar una etapa de las más importantes de sus carrera y en la que deja mucho más que unos compañeros o una simple afición.