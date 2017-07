Alberto Lora: "Los futbolistas queremos jugar siempre"

Imagen: Diego Blanco

Alberto Lora ha pasado la pasada mañana de viernes por el campus de Mareo a visitar a los niños que se ejercitan y entrenan allí y ha respondido amablemente a las preguntas que le han hecho los medos que acudieron al campus y ha hablado sobre su futuro en el club.

Lora desmintió ante los medios que se le pasar en algún momento por la cabeza abandonar el Sporting, pero también afirma que “los futbolistas somos egoístas y queremos jugar siempre el mayor número de partidos”. Dice que es feliz en Gijón, ya lleva muchos años aquí y es muy feliz en la ciudad.

Repasó la temporada pasada a nivel individual y asegura que, entrenaba al máximo para poder entrar en el once el fin de semana, pero era y sigue siendo consiente de que hay una persona que decide, pero a pesar de no entrar en los planes habituales asegura que en ningún momento se desanimó ni se rindió, “seguí entrenando al máximo porque sabía que estaba capacitado para volver a entrar en los planes principales”, pero también admite que le gustaría volver a ser más importante en lo que a minutos se refiere.

Ha respondido también a ciertos rumores que se escucharon sobre si podría salir este verano del Sporting o no, a lo que el central madrileño respondía lo siguiente: “Posibilidad hay siempre, y cuando el Sporting me diga que no quieren que siga tendré que salir”, por lo tanto asegura que solo saldrá del Sporting si él siente que debe irse, o si el Sporting decide rescindir de sus servicios.

Desde luego que la decisión e salir o quedarse la tomará pronto, porque según sus palabras, cuando empiece la pretemporada el nuevo entrenador le comunicará si entra o no en sus planes, y si le comunica que no, saldría evidentemente, porque “no voy a estar en un sitio en el que no se me quiere, porque lo que me hace feliz es jugar al fútbol”. Concluían así las declaraciones a la prensa del central, de momento rojiblanco, y que a no ser que el club le comunique que no entra en sus planes, él seguirá en el Real Sporting.