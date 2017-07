Amorebieta se va a Independiente

Amorebieta en un entrenamiento en Mareo | Imagen: Diego Blanco - VAVEL

El central vinotinto del Sporting, Fernando Amorebieta, ha llegado a un preacuerdo para su aterrizaje a Independiente de Avellaneda, equipo de la Primera División argentina. Sin embargo, la entidad asturiana no pondrá tantas facilidades para su marcha a tierras sudamericanas. Procedente del Fulham inglés la temporada pasada, la directiva rojiblanca no permitirá su marcha sin un pago por el jugador, recuperando parte de la inversión acometida el verano anterior para su llegada. A pesar de la postura del club, Amorebieta ya ha firmado el preacuerdo, documento supeditado al "ok" por ambos conjuntos, que, en caso de no acercar posturas, la marcha del defensor se vería truncada.

La llegada de un acuerdo entre club y jugador acelera mucho las negociaciones, a la espera de la directiva asturiana, quien será la encargada de deparar el futuro del futbolista. Mientras tanto, se prevee que el central viaje a Argentina entre hoy y mañana para pasar el reconocimiento médico con el club avellanedense. Esta situación explica la ausencia del jugador venezolano en el inicio de la pretemporada en la Escuela de Fútbol de Mareo junto al resto de sus compañeros, algo que hace pensar aún más en la salida del defensor.

La partida de Amorebieta supondría la marcha de una de las piezas fundamentales de la zaga defensiva del Sporting. Con 27 partidos disputados la pasada campaña, el jugador de 32 años se convirtió desde el principio en uno de los mayores bagajes defensivos del equipo rojiblanco, a pesar de la caída en los minutos sufrida en los últimos encuentros de la competición. El central, además de muchos otros aspectos en el juego, se caracteriza por su agresividad en el campo. Sus 17 tarjetas amarillas ratifican este dato, situándolo como uno de los jugadores más anti-disciplinarios de la pasada liga. Esta intensidad y contudencia en sus labores defensivas pueden concordar con el frenético juego desarrollado en su próximo destino.