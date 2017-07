Duro año para los "guajes"

Google Plus

El Sporting B celebrando un gol el día del ascenso | Imagen: Onely Vega - VAVEL

Exigente temporada para el Sporting B. El pasado martes se ha dado a conocer la distribución de los equipos de Segunda B en los distintos grupos, como siempre, priorizando la organización geográfica. Fruto de esta deliberación, el segundo equipo del Sporting jugará en el grupo II, donde le acompañarán los otros conjuntos de la región, el Caudal de Mieres y el Lealtad de Villaviciosa. Además de sus "compañeros" asturianos, el filial rojiblanco se enfrentará a rivales procedentes del País Vasco, Navarra, Cantabria, La Rioja y Burgos. En definitiva, la conglomeración de este grupo se presenta con gran dificultad, concibiéndose el mismo como el más complicado por excelencia.

Sin embargo, también la dureza de la competición vendrá bien a los jóvenes sportinguistas. Con potencial para subir al primer equipo, los jugadores del filial intentarán mostrar su mejor versión para llevar a cabo una buena temporada que permita la permanencia, nunca dejando de lado sus posibles opciones de lograr minutos en Segunda División. Una difícil tarea por delante que, si marcha convenientemente para el equipo, habrá servido de gran utilidad en la formación y progresión de los futbolistas.

No es desconocido este grupo para el Sporting B, aunque en pocas ocasiones ha participado en él. El filial rojiblanco hasta el momento solo ha disputado tres temporadas en este grupo siendo la 10-11 la última en la que formó parte, campaña en la que no logró la permanencia aunque recompró la plaza después de la confirmación del descenso. A pesar de ello, no fueron las únicas veces en las que los "guajes" se enfrentaron a equipos vascos, ya que ambos rivalizaron en el grupo primero en la 08-09. La primera ocasión que los sportinguistas y los equipos de la zona vasca se encontraron en el mismo grupo fue en la temporada 95-96, aunque ya habían coincidido en el antiguo formato de Segunda B, cuando los conjuntos se repartían en una división norte-sur.