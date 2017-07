Scepovic: "Al conocer el interés del Sporting, descarté las demás opciones"

Google Plus

Imagen: Dani Mullor - VAVEL

Stefan Scepovic ha sido presentado oficialmente ante los medios como nuevo jugador del Real Sporting de Gijón esta mañana en Mareo. El serbio firmó sus mejores actuaciones como delantero en el césped de El Molinon, y tras un año irregular, en lo individual, en el Getafe ha decidido volver a la que fue su casa durante una temporada, pero en la que asegura que pasó sus mejores días como futbolista.

En la agenda del goleador serbio, estaba en primer lugar pasar por sala de prensa acompañado del director deportivo del club, Miguel Torrecilla para responder a las preguntas de los medios de comunicación.

Nada más empezar, Stefan admitía que cumple un sueño al volver, porque siempre se ha sentido muy bien en el club, y ahora que vuelve está muy feliz. Confirma que antes de conocer el interés del Sporting tenía otras opciones fuera de España, pero que al conocer el interés del club rojiblanco descartó las demás.

Los medios también quisieron saber por qué en su etapa fuera de las filas del Sporting el serbio no había vuelta a ser el mismo que en esa etapa pasada, ya que se mostró muy irregular, a lo que Stefan respondía que esa es una pregunta “que deberían hacer en otro lugar, yo sé cómo he entrenado, y por eso estoy tranquilo. Vengo aquí y no quiero mirar hacia atrás, sino que quiero aportar cosas buenas al equipo”.

Se recordó mucho su anterior etapa en el Sporting, en la que marcó 23 goles. Por eso le preguntaban si se atrevía a poner alguna cifra de los que quiere o intentará marcar esta temporada, pero el delantero se reserva cifras, y asegura que donde intentará hablar y demostrar esos números es en el campo, que es donde realmente importa.

En el contrato del jugador figura que es una cesión con compra obligatoria en caso de ascenso, por eso, al serbio le preguntaron si le gustaría quedarse para dos o tres temporadas, y Scepovic respondía con seguridad “a eso vengo”, dejando claro una vez más que el objetivo es el ascenso, para así quedarse más temporadas en el club.

Muchas preguntas se centraron en lo que supone para el volver después de cuatro años, en los que él admite que respecto a esa etapa, cambia la manera de pensar, y sobre todo “que antes no tenía la cabeza todo lo centrada que hay que tenerla para ser regular y saber controlarse, y ahora sí”.

Se ha tratado también el tema del futuro, y del equipo que formará parte de ese futuro cercano, y el nuevo fichaje dice con seguridad que habrá buen equipo, contando con los jugadores con los que cuenta ahora el club, y con los que seguramente estén por venir.

La afición y el recibimiento que podrían tener con el serbio tras esa etapa tan buena que tuvo con el club también estuvo presente en la rueda de prensa.

Misterio que se resolvió pocos minutos después cuando Stefan Scepovic, o ‘Chepu’, como se le conoce por los alrededores de El Molinon, salía al campo número dos de Mareo, donde los aficionados que se acercaron a recibir al jugador le brindaron sus aplausos, ánimo y cariño para que recuerde que entre la ‘Mareona’ todavía no se olvidan de todos los goles y alegrías que brindó al Sporting, y aunque esperan que este año se repita, quieren que el final sea feliz y así tener algunas temporadas más a Stefan Scepovic entre sus jugadores.