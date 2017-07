Dani Martín: "Si trabajo duro quizá llegue mi oportunidad"

Dani Martín posando tras uno de los entrenamientos de la pasada temporada | Foto: Onely Vega - VAVEL

Después de una maravillosa temporada, en la que el Sporting B se proclamó campeón de la Copa Federación, campeón del grupo segundo de la Tercera División, y después de tres eliminatorias de ascenso a Segunda División B logró volver a la categoría de bronce, Paco Herrera, nuevo técnico del primer equipo, se ha fijado en las nuevas perlas que vienen pisando fuerte en el filial rojiblanco, contando con hasta siete jugadores para que realicen la pretemporada con el primer equipo. Desde la portería llegaba al primer equipo Dani Martín, pieza clave en el ascenso del filial a Segunda B, donde hizo paradas de mérito en la fase de ascenso, con exhibición incluida en Olot, y completó la campaña con 36 partidos, todos ellos como titular, no pudiendo estar en varias ocasiones bajo palos por estar convocado con la selección española sub-19, donde es titular, lo cual ensalza su nivel teniendo por delante un fascinante futuro como futbolista profesional.

"A los dos días del ascenso me transmitió Miguel Torrecilla que iba a hacer la pretemporada"

Como no podía ser de otra manera, Dani poco a poco va entrando en la dinámica del primer equipo, recibiendo la noticia de que haría la pretemporada tan solo dos días después de concluir la campaña con el filial sportinguista. "Estamos trabajando duro, pero muy bien y cada vez más cómodo con el equipo. La temporada pasada estuve a un gran nivel, la verdad es que no me esperaba tanto, pero estaba trabajando duro para tener este premio. Fue durante el verano cuando acabé la temporada, a los dos días del ascenso me transmitió Miguel Torrecilla que iba a hacer la pretemporada. Soy de aquí de Gijón, es un sueño, es lo que siempre he querido, es una ilusión muy grande"

Para terminar, Dani Martín asume que el nuevo entrenador le ha transmitido mucha confianza, pensando el guardameta en mejorar cada día para poder llegar en algún momento a tener la oportunidad de debutar con el primer equipo. "Herrera me ha transmitido mucha confianza, la verdad es que muy bien. He estado trabajando y en los partidos no me han salido mal las cosas y es un premio estar aquí. Voy poco a poco, tengo que trabajar duro día a día y si el entrenador confía en mí tengo que aportar el máximo, si ya pienso que lo tengo hecho no conseguiré nada, tengo que trabajar con mis compañeros porque las sensaciones son buenas. Puedo mejorar en todo, soy muy joven y la verdad es que tengo mucho recorrido por delante. Que pueda debutar no lo decido yo, es cosa del entrenador, pero si trabajo duro puedo tener la oportunidad, hemos sido muy bien recibidos, nos están ayudando mucho y estamos trabajando con ellos muy bien y aportando un poco", concluyó.