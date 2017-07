Jorge Meré: "Le debo mucho al Sporting"

Google Plus

Jorge Meré en un entrenamiento con el Sporting.// Imagen: Diego Blanco-VAVEL España.

Jorge Meré empezó un tanto nervioso la rueda de prensa, ya que era consciente de la situación y de lo que tenía que transmitir. Era hora de despedirse tras toda una vida en rojiblanco. "Para mí hoy es un día complicado. Siempre estaré agradecido al club, pero lo fácil para mí sería quedarme aquí, quedarme en mi casa. A veces hay que tomar una decisión que, en este caso, es la más complicada para mí”.

El joven central ovetense quisó dejar claros los motivos y las situaciones que le han llevado a tomar la decisión de marcharse, aunque, por el momento desconoce cual será su destino. "No solo influyen los sentimientos, sino que, muchas veces, hay que pensar en uno mismo. Creo que de esta forma podría aspirar a seguir jugando en la máxima categoría. Todavía no se dónde, pero si que lo intentaré hacer al máximo nivel también de cara a una posible llamada de la selección, como he venido haciendo las últimas temporadas".

No tardan mucho en brotar las lágrimas cuando muestra abiertamente su amor por el Sporting. "Soy un chico muy joven que le debe mucho al Sporting. Lo sé, siempre lo tendré en mi recuerdo. Se que estoy aquí gracias a mis horas de entrenamiento, gracias a mi trabajo y sobre todo en personas que confiaron en mí".

Para finalizar su intervención, volvió a recalcar que es un momento complicado para él y que confía en que nadie se lo recrimine: "Para mí es una situación muy complicada. Espero que la gente pueda entender lo que estoy diciendo ahora mismo. Pero, sobre todo, lo que quería decir es que estos siete años que llevo aquí se me han hecho muy cortos, siempre he estado feliz, siempre contento, pero en esta vida, aunque sea muy joven, hay que tomar decisiones".