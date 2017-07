Idas y venidas en los primeros entrenamientos del Sporting

Google Plus

Carmona en un sesión de entrenamiento. // Imagen: Onely Vega-VAVEL

El equipo arrancaba en la mañana del lunes con su segunda semana de pretemporada en Mareo, comenzando el día en el gimnasio donde posteriormente acabaría el entrenamiento en el campo número 5. Completada ya gran parte de la sesión matinal, Carlos Carmona tuvo que abandonar el trabajo por una sobrecarga de abductores en su pierna derecha, aunque ya se fue incorporando en la mañana del martes y sea la principal duda en los primeros compromisos de pretemporada.

A esta lista de lesionados se suma la de Rachid, y es que el argelino trajo consigo molestias en el pie izquierdo de la pasada campaña disputada en el Tenerife en calidad de cedido, por lo que ya entrenó este martes con el resto de sus compañeros a pesar de haber entrenado por primera vez con el grupo, por lo que Paco Herrera contó con todos sus hombres disponibles. Ambos son duda para el amistoso en El Helmántico, Salamanca, que les medirá al Guijuelo y en donde los jugadores del filial buscarán minutos para poder sumar más de la experiencia cosechada con el primer equipo en los entrenamientos.

No todo son malas noticias, pues cabe destacar la incorporación de Šćepović a los entrenamientos en la mañana del martes, tras tener un plus de vacaciones por disputar el Play Off de Ascenso a Primera División con el Getafe, por lo que es poco probable que consigo tener minutos en el amistoso del Sporting frente al Guijuelo. El delantero serbio vuelve a entrenarse con el Sporting tres años después y su llegada es una referencia de cara al ascenso, meta que decantaría su continuidad, por la que espera obtener los excelentes resultados goleadores en su última campaña con el club.