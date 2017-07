Canella y Pelayo continúan la tradición

Canella durante un entrenamiento. Foto: Vavel (Onely Vega)

Roberto Canella recordaba ser el más joven hace años cuando solo tenía 18 y se declaraba orgulloso de ser ahora el más veterano de la plantilla. También dijo que le gustaba la tradición de pedir siempre a la Santina esa pizca de suerte para culminar el trabajo que tiene que salir de los propios jugadores, según decía el asturiano.

Sobre la despedida de Víctor Rodríguez dijo que fue "bien", aunque le "pillo un poco por sorpresa, pero aún así le deseamos mucha suerte, es un gran tío y un gran jugador", concluyo sobre el tema.

Sobre la bienvenida que recibió el central Federico Barba en el vestuario, Canella dijo que "es muy majo, estuve con él en el gimnasio, no coincidí con el en el campo pero sé que la dirección técnica trabaja para que lleguen los mejores fichajes posibles", dijo el capitán, a lo que añadió que "hay que arroparlo y que esté contento con nosotros, para que pueda venirnos muy bien para el equipo", dijo concluyendo así el tema.

Turno para Pelayo, que también dijo que el estar en el altar de Covadonga como el más joven de la plantilla, es un orgullo para él formar parte del ritual que se celebra cada año, y resaltó que, formando parte de una antigua plantilla, también ejerció el mismo papel que él en la ceremonia su tío Benjamín.

También dijo que estaba "muy contento, ya que soy un chico de aquí, de la casa, y ojalá se repita siendo yo el veterano", dijo entre risas el joven zaguero.

Sobre que le pidió a la Santina, Pelayo dijo que "sobretodo salud. Salud para todo el grupo, salud para los familiares y para la gente querida. Y por supuesto éxitos para alcanzar las metas que nos propongamos, que con trabajo duro se logrará seguro", aseguró el asturiano.

Sobre los impulsos que dijo Paco Herrera que Pelayo debe controlar, Pelayo dijo que "él ya me dijo que soy un chico joven, y ya te digo yo que no es mucho lo que me queda por aprender, es muchísimo, y al ser tan joven me cuesta más controlar los sentimientos, pero día a día a medida que voy trabajando más me siento más maduro dentro del campo, además cualquier consejo que me da el míster lo intento llevar a cabo", dijo con orgullo.

También se resaltó sus frecuentes charlas en los entrenamientos con Paco Herrera, y Pelayo dijo que el ve la pretemporada "como una oportunidad de mejorar, de evolucionar y de avanzar en el objetivo de conseguir mi sueño, que llegará cuando este preparado, que es ser futbolista profesional".