Paco Herrera: "Lo más importante ahora es construir el equipo que necesitamos"

Paco Herrera durante un entrenamiento. Foto: VAVEL

Paco Herrera comenzó la rueda de prensa afirmando que el enfrentamiento iba a ser muy difícil. Por una parte por las condiciones del terreno de juego, que no eran las más adecuadas, y por otra porque la Ponferradina, a pesar de ser un equipo que se encuentra en Segunda B, posee algunos rasgos que son más típicos de Segunda División.

El técnico del Sporting continuó sus declaraciones evaluando al equipo en este encuentro. "Hemos hecho mejores cosas en este partido, pese a la dificultad del campo. En la primera parte hubo ocasiones que no supimos aprovechar, sin embargo me ha gustado lo que he visto". Por otra parte, Paco Herrera destacó que en este momento lo más importante no es la victoria. "En este momento lo más importante no es ganar, sino construir el equipo que creo que es necesario. Cuando debemos vencer es el 19 de agosto".

Con respecto al debut de Barba, el entrenador rojiblanco afirmó que "es un central joven que nos ha aportado tranquilidad, y a partir de ahí es cuando hemos sido mejores en la primera parte". Paco Herrena también habló sobre Nacho Méndez. "Creo que es un jugador que debe trabajar con nosotros, al igual que Pedro. Hay que corregirle algunas cosas pero para eso estamos. Lo que no me asusta es pelear todos los días por un chaval que vale la pena".

El técnico catalán prosiguió sus declaraciones afirmando que aunque está feliz con el resultado, cree que se puede hacer algo más. También insistió en que la pasada temporada hizo mucho daño a algunos jugadores, los cuales quiere recuperar y se mostró seguro de ello. "Hay jugadores importantes que van a hacer que este equipo crezca", señaló.

Para finalizar la rueda de prensa, Paco Herrera declaró que frente a una defensa de tres, a él le gusta que haya un delantero centro. "Le pedí eso a Stefan, pero quizás quiso hacer más cosas y el gol anotado por Claudio pudo haber llegado antes. Es verdad que Claudio lo entendió muy bien y es en esa posición donde mejor se maneja. Hay que aprovecharlo en ese sentido", sentenció.